SV Heimstetten: Kellerduell beim Tabellenletzten - Verletzungssorgen plagen SVH

Von: Patrik Stäbler

Der Gegner ist nicht so schlecht, wie er im Moment dasteht. Das ist eine typische zweite Mannschaft, die sich im Laufe der Zeit fangen wird – davon bin ich fest überzeugt. SVH-Trainer Christoph Schmitt © Sven Leifer

Am achten Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es zum Kellerduell zwischen dem SV Heimstetten und der Reserve des FC Augsburg.

Heimstetten – Die neue Saison in der Regionalliga Bayern ist erst sieben Spieltage alt, doch schon jetzt findet sich der SV Heimstetten dort wieder, wo er im Grunde seit dem Aufstieg 2018 einen Stammplatz hat – nämlich im Tabellenkeller, ums Überleben ringend. Dabei sah es nach den Siegen über Aschaffenburg und Schweinfurt zwischenzeitlich so aus, als sollte sich der SVH vorerst von der Abstiegszone fernhalten können.

SV Heimstetten: Verletzungssorgen beim SVH

Doch seither setzte es zwei Niederlagen gegen Buchbach und Illertissen; obendrein kam das bittere Pokal-Aus beim Bayernligisten Schalding-Heining. Von einem Abwärtstrend bei seiner Elf will Trainer Christoph Schmitt vor dem Auftritt beim FC Augsburg II an diesem Dienstag dennoch nichts wissen (19 Uhr). Vielmehr verweist der 37-Jährige auf die Personalsituation: „In den ersten Spielen haben bei uns drei zentrale Spieler gefehlt. Als sie wieder mit dabei waren, haben wir unsere Punkte geholt. Doch zuletzt mussten wir ganze sechs Stammspieler ersetzen. Das kann keine Mannschaft in dieser Liga.“

Erschwerend kommt dabei hinzu, dass die Personalmisere vor allem die Defensive des SVH betrifft – mithin jener Bereich, „wo wir quasi seit meinem Amtsantritt eine Baustelle haben“, sagt Schmitt, der seit 2017 Chefcoach in Heimstetten ist. Konkret fehlten ihm zuletzt Sebastian Rosina, Yannick Günzel, Daniel Steimel und Sandro Sengersdorf – just also jenes Quartett, das am ersten Spieltag gegen Türkgücü München noch die Viererkette in der Startelf bildete. Überdies verletzte sich beim jüngsten 0:3 gegen Illertissen auch noch Abwehrchef Fabio Sabbagh abermals, der erst wenige Wochen zuvor sein Comeback gefeiert hatte.

SV Heimstetten: Einige Rückkehrer in den Kader

Immerhin könnte Yannick Günzel in Augsburg in den Kader zurückkehren; und auch der zuletzt verhinderte Emre Tunc ist am Dienstag wohl wieder mit dabei. Dennoch sind Schmitt und seine Assistenten Memis Ünver und Roman Langer in der Defensive zum Improvisieren gezwungen – wieder einmal. „Klar ist das frustrierend“, räumt der Chefcoach ein. „Wir haben auch schon Ursachenforschung betrieben, wieso es uns immer wieder erwischt. Aber bislang sind wir noch zu keiner echten Antwort gekommen.“ In Augsburg jedenfalls dürfte Valentin Micheli erneut als Innenverteidiger aushelfen; dazu hofft Neuzugang Mert Yildiz auf seinen ersten Auftritt in der Anfangsformation.

Rein vom Papier her geht der Tabellen-17. aus Heimstetten am Dienstagabend gegen das Schlusslicht der Regionalliga Bayern, den FC Augsburg II, als Favorit ins Rennen. Doch kommt man Schmitt mit diesem Wort, dann lacht er auf, ehe der Coach betont: „Der Gegner ist nicht so schlecht, wie er im Moment dasteht. Das ist eine typische zweite Mannschaft, die sich im Laufe der Zeit fangen wird – davon bin ich fest überzeugt.“ Ihr Potenzial stellte die Elf von Trainer Tobias Strobl beim jüngsten Auftritt eindrucksvoll unter Beweis, als sie den FV Illertissen mit 5:1 vom Platz fegte.