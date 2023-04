SV Heimstetten gegen TSV Aubstadt LIVE: Folgt der nächste Dreier für die Schmitt-Truppe?

Von: Alexander Nikel

Zuletzt siegte der SV Heimstetten im Kellerduell in Fürth. © Sportfoto Zink / Alexander Schlirf

Der SV Heimstetten begrüßt am Samstag den TSV Aubstadt. Im Abstiegskampf braucht es unbedingt einen Dreier. Wir berichten von der Begegnung im Live-Ticker.

Der SV Heimstetten empfängt den TSV Aubstadt am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern.

Anpfiff im Sportpark Heimstetten ist am Samstag um 14 Uhr.

Wir berichten von der Partie im Live-Ticker.

Heimstetten - Der Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern wäre für den SV Heimstetten ein Wunder. Um dieses doch noch irgendwie zu erreichen, braucht es für das Schlusslicht unbedingt einen Dreier gegen den TSV Aubstadt. Schier unaufholbare 14 Punkte beträgt derzeit der Rückstand auf die Relegationsplätze, 15 Punkte gar auf die Nicht-Abstiegsplätze. Angesichts dessen ist es wahrscheinlicher, dass die verbleibenden sieben Spiele in dieser Saison nur noch ein Teil der Abschiedstournee des SVH ist.

Anders sieht derzeit die Lage beim kommenden Gegner aus. Der TSV Aubstadt liegt zwar beim Blick auf die Tabelle auf einem komfortablen neunten Tabellenplatz, in Wahrheit sind es jedoch nur drei Zähler Vorsprung auf die Relegations- und vier auf die Abstiegsränge. Mit einem Auswärtssieg in Heimstetten könnte der letztjährige Aufsteiger einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung erneuten Klassenerhalt machen. Im Gegenzug dazu wäre der Abstieg der Hausherren wohl endgültig besiegelt.

Ausgeglichene Frühjahresform - Hinspiel war eine klare Sache

Doch ein bisschen Hoffnung gibt es für den SV Heimstetten doch noch: Die Bilanz der letzten Spiele gegen die Konkurrenz liest sich aus Sicht des SVH ganz gut. Zuletzt gelangen Siege in den Kellerduellen mit der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth und dem TSV Rain/Lech sowie ein Punktgewinn gegen TSV Buchbach. Dazwischen gab es jedoch eine Niederlage gegen den SV Wacker Burghausen und die 1:8-Packung im Derby zuhause gegen den FC Bayern II.

Ähnlich durchwachsen sieht auch die Formkurve der letzten Spiele des TSV Aubstadt aus: Aus den bisherigen acht Spielen nach der Winterpause holte der Favorit zwei Siege und zwei Unentschieden. Besonders das Remis gegen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching vor knapp zwei Wochen sticht hierbei raus. Die bislang gefährlichsten Spieler sind mit elf beziehungsweise acht Toren in dieser Saison Joshua Endres und Christopher Bieber.

Das Hinspiel war dagegen eine klare Sache. Dieses hatte der TSV Aubstadt klar und verdient mit 4:1 für sich entschieden. Das Spiel fand jedoch unter widrigen Umständen statt. Der SV Heimstetten musste auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Eine Spielverlegung lehnte der TSV zum Unmut des SVH ab. Dafür möchte sich der Klub aus dem Münchner Norden sicher revangieren und so noch einmal aktiv in den Abstiegskampf eingreifen. Wir berichten von der Partie am Samstag ausführlich im Live-Ticker. Anstoß ist um 14 Uhr im Sportpark Heimstetten. (Alexander Nikel)