SV Heimstetten: Trotz Personal-Not - Gute Stimmung in der Mannschaft

Von: Patrik Stäbler

Vorerst dem SV Heimstetten fehlen wird Fabio Sabbagh (hier vorn, beim Spiel in Buchbach). Foto: Sven Leifer © Sven Leifer

Bitter ist es auf jeden Fall für den SV Heimstetten, dass Sabbagh erneut ausfällt. Allerdings ist die Stimmung in der Mannschaft, trotz der Personal-Not, gut.

Heimstetten – Über den E-Sportler Fabio Sabbagh gab es zuletzt Positives zu vermelden. Fifabio97 – so heißt der 24-jährige Profi-Zocker an der Konsole – werde Werder Bremen auch nächste Saison erhalten bleiben, vermeldete der Virtual-Bundesligist kürzlich via Twitter.

SV Heimstetten: Ohne Abwehrchef Sabbagh gegen TSV Rain

Vom Fußballer Fabio Sabbagh, der auf dem grünen Rasen für den Regionalligisten SV Heimstetten aufläuft, kamen derweil weniger erfreuliche Nachrichten. Seine Verletzung am vorigen Wochenende im Duell gegen Illertissen habe sich als Sehnenanriss erwiesen, teilte er vor einigen Tagen mit. „Wieder sechs Wochen raus“, schrieb Sabbagh bei Instagram. „Kann’s grad nicht wirklich realisieren.“

Für den Abwehrchef des SVH ist die neuerliche Blessur die jüngste in einer Serie von Verletzungen, die ihn in den vergangenen Monaten regelmäßig außer Gefecht gesetzt haben. Sabbagh wird seinem Team somit am Samstag um 17 Uhr im Auswärtsspiel beim TSV Rain fehlen – und nicht nur er. So muss SVH-Trainer Christoph Schmitt, der zuletzt selbst mit einer Sommergrippe flachlag, weiter auf etliche Defensivkräfte verzichten: Sebastian Rosina, Alexis Fambo, Sandro Sengersdorf und Daniel Steimel fallen allesamt aus; dazu erwischte es am Dienstag beim FC Augsburg II auch Aleksandar Kovacevic.

SV Heimstetten: Gute Stimmung trotz personeller Not

Der personellen Not zum Trotz ist die Stimmungskurve beim SVH aktuell gut. Grund hierfür ist der jüngste Auftritt beim FCA, wo die Heimstettner auf spektakuläre Art und Weise ihren ersten Auswärtspunkt einfuhren. Denn nicht nur holten sie bei der Bundesligareserve einen 1:4-Rückstand auf, sondern das Ausgleichstor zum 4:4 durch Emre Tunc fiel auch in der Schlussminute. „Für uns war das ein gefühlter Sieg“, kommentierte Co-Trainer Memis Ünver hinterher. „Jetzt wollen wir diesen Schwung mitnehmen.“

Und zwar in das Regionalliga-Duell gegen den TSV Rain, der ebenso wie der SVH im Tabellenkeller steckt. Jedoch zeigte auch bei der Elf von Trainer Martin Weng die Formkurve zuletzt nach oben: In den vergangenen zwei Partien setzten sich die Rainer erst im Pokal gegen Memmingen durch, ehe sie am Dienstag dem VfB Eichstätt ein 1:1 abtrotzten.

Beim Blick auf die Torbilanz enden jedoch die Parallelen zwischen den zwei Klubs: Während Rain mit bloß fünf Treffern den zweitschlechtesten Angriff der Liga stellt, hat der SVH bereits 17 Mal eingenetzt – mithin der zweitbeste Wert aller Klubs. Demgegenüber hat Heimstetten jedoch schon 21 und damit zehn Gegentore mehr als der TSV kassiert. Dass der SVH damit die löchrigste Abwehr der Regionalliga stellt, dürfte freilich auch an den andauernden Umstellungen in der Defensive liegen, zu der die vielen Verletzungen das Trainerteam gezwungen haben. Umso schmerzhafter wiegt nun also die abermalige Verletzung von Fabio Sabbagh, der wohl mindestens bis Mitte Oktober ausfallen wird.