SV Heimstetten: Erste Entwarnung nach Riglewski-Verletzung

Von: Patrik Stäbler

Nur 25 Minuten lang kann Lukas Riglewski (r.), Kapitän des SV Heimstetten, im Heimspiel gegen Wacker Burghausen mitwirken, dann scheidet er verletzungsbedingt aus. Die gute Nachricht: Es ist weniger schlimm als erwartet. © Dieter Michalek

Nachdem der Ball in dieser 89. Minute ins Tor des SV Heimstetten geflogen ist zum 1:2 für den SV Wacker Burghausen, da kippen die Spieler des SVH gleich reihenweise um.

Heimstetten – Teils aus Erschöpfung, teils aus Enttäuschung. Allein Maximilian Riedmüller, der Torwart des Regionalligisten, will sich mit der drohenden Niederlage noch nicht abfinden.

Und so stapft der Keeper durch den Strafraum, zieht erst Severin Müller und später auch Jasper Maljojoki wieder auf die Beine – garniert mit lautstarken Worten der Aufmunterung.

Wenige Minuten später eilt Riedmüller sogar selbst vors gegnerische Tor, um dort vielleicht noch den Last-Minute-Punch zu landen. Kurzum, am mangelnden Einsatz des Torhüters liegt es sicher nicht, dass sein SVH am Ende mit 1:2 verliert (wir berichteten) und damit im sechsten Pflichtspiel in Serie sieglos bleibt. Ebenso wenig liegt es an der Leistung seiner Vorderleute in den ersten 70 Minuten, in denen sie gegen den Tabellensiebten aus Burghausen eindeutig das bessere Team sind.

Allein einen Haken gibt es: „Wir hätten das 2:0 nachlegen müssen“, moniert Trainer Christoph Schmitt. Doch weil Meriton Vrenezi, Emre Tunc und Sam Zander erstklassige Chancen auslassen, heißt es infolge eines Zander-Treffers nach einer Stunde bloß 1:0 für den SVH. Aus dem Nichts und nach einem Freistoß gelingt den Gästen dann der Ausgleich (70.). Und dennoch sei er auch danach noch guter Dinge gewesen, sagt Schmitt – bis zu jener Szene in der 88. Minute, die der Coach als „spielentscheidend“ bezeichnet. Da zeigt Schiedsrichter Elias Tiedeken dem Heimstettner Verteidiger Sebastian Burke die Ampelkarte – „obwohl es nicht mal ein Foul war“, ist Schmitt überzeugt. „Ich schätze diesen Schiedsrichter sehr. Er hat auch heute ein gutes Spiel gemacht. Aber mit dieser Gelb-Roten Karte hat er gravierend Einfluss genommen.“

Denn keine 90 Sekunden nach der Hinausstellung kassiert Heimstetten in Unterzahl noch das 1:2, das letztlich eine unverdiente Niederlage besiegelt. „Am Ende stehen wir mit leeren Händen da“, ärgert sich Schmitt, „und wissen nicht wirklich warum.“ Schließlich habe seine Elf ein gutes Spiel gemacht, urteilt der Coach. „Wir haben wieder gezeigt, dass wir in diese Liga gehören und mit jedem Gegner mithalten können – auch mit unserem aktuellen Rumpfteam.“

Schließlich fehlen gegen Burghausen erneut mehr als ein halbes Dutzend Stammkräfte – plus Kapitän Lukas Riglewski, der nach einem Schlag ins Gesicht in der 25. Minute vom Platz muss. „Er hat sich an der Lippe verletzt und ihm war schwindlig“, berichtet sein Trainer nach dem Abpfiff. „Aber offensichtlich scheint es nicht ganz so schlimm zu sein.“ Immerhin noch eine gute Nachricht für den SVH an einem ansonsten reichlich bitteren Abend. (ps)