FC Bayern II verzweifelt an FVI-Keeper – Türkgücü feiert „souveränen Sieg“

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Zum Verzweifeln: Der FC Bayern II um Desire Segbe Azankpo spielten gegen den FV Illertissen nur remis. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Die SpVgg Unterhaching erzwingt mit einem Sieg im Spitzenspiel eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft.

München – Der FC Bayern II muss im laufenden Kalenderjahr erstmals Punkte liegen lassen. Türkgücü feiert wiederum seinen ersten Sieg des Jahres – ebenso der SV Heimstetten.

SpVgg Unterhaching - Kickers Würzburg 3:0 (1:0). - Beim Gipfeltreffen landeten die Hachinger nach den vielen Diskussionen über die schwierige finanzielle Lage einen Volltreffer. Das Team von Trainer Sandro Wagner zeigte die beste Saisonleistung und baute die Tabellenführung weiter aus. Die 7500 Zuschauer freuten sich über eine Machtdemonstration der Gastgeber gegen den direkten Verfolger aus Würzburg, der auf der ganzen Linie enttäuschte. „Ich genieße jede Sekunde mit meiner Mannschaft“, freute sich Wagner, der mit einer besonderen Maßnahme sein Team auf die Erfolgsspur brachte. „In dieser Woche hat die Mannschaft, nicht der Trainer, einen Matchplan ausgearbeitet, der voll aufgegangen ist.“ Mathias Fetsch, der zuletzt unglücklich agierte, zeigte eine Klasseleistung und erzielte kurz vor der Pause die Führung. Patrick Hobsch, mit seinem 15. Saisontreffer, sorgte per Elfmeter in der 47. Minute für das 2:0. Mit einem sehenswerten Solo machte Christoph Ehlich (71.) den verdienten 3:0-Heimsieg perfekt. kik

Mit breiter Brust: Mathias Fetsch (mitte) traf wieder einmal für die Spielvereinigung Unterhaching – und jubelt hier mit Christoph Ehlich (l.) und Niclas Anspach. © imago

FV Illertissen - FC Bayern II -0:0. - Unter der Woche hatten die Bayern Amateure beim 3:0 im Nachholspiel gegen Türkgücü bereits den vierten Sieg im vierten Spiel des Jahres eingefahren. Diese Erfolgsserie riss nun bei der fünften Partie in Illertissen. Bei der Partie in Schwaben verzweifelten die Bayern vor allem am hervorragend aufgelegten Illertissener Torwart Felix Thiel. „Kompliment an Felix Thiel. Er hat einen Sahnetag gehabt“, lobte Bayerns Trainer Holger Seitz den gegnerischen Torwart. Yusuf Kabadayi (8.), Désiré Sègbè (18.), Arijon Ibrahimovic (19.) und erneut Kabadayi (37.) konnten Thiel nicht überwinden. In der zweiten Hälfte konnte sich neben einer weiteren Chance von Sègbè (62.) auf der Gegenseite auch FCB-Torwart Johannes Schenk mit Paraden auszeichnen (48., 81.) und das Remis festhalten. Der neue sportliche Campus-Leiter Halil Altintop konnte sich zudem über die Vertragsverlängerungen von Frans Krätzig und Leon Fust bis 2025 freuen. rmf

Türkgücü München - FC Pipinsried 4:1 (1:0). - Nach einer vertanen Chance von Marco Holz (20.) holte der Türkgücü-Kapitän in Folge einen Strafstoß heraus, den Kevin Hingerl zum 1:0 verwandelte (21.). Nach einem Lattentreffer der Gäste (35.) sorgten die Münchner dann nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag von Yannick Woudstra (50., 54.) früh für die Vorentscheidung zum zwischenzeitlichen 3:0. Der Anschlusstreffer durch Marin Pulic zum 3:1 (82.) kam zu spät für die Gäste, um noch einmal heranzukommen. Zumal Mario Crnicki in der Folge mit einer sehenswerten Direktabnahme aus der Distanz noch das 4:1 für Türkgücü nachlegte (85.). „Ein souveräner Sieg von uns“, freute sich Trainer Alper Kayabunar über den ersten Dreier des Jahres. rmf

SV Heimstetten - TSV Rain 2:1 (0:0). - Der abgeschlagene Tabellenletzte hat seine Horrorserie mit zehn sieglosen Spielen hintereinander beendet. Dabei sah es im Kellerduell gegen den TSV Rain zunächst nicht gut aus für Heimstetten. Zwar waren die Platzherren vom Start weg die bessere Mannschaft, doch konnten sie ihre Chancen nicht nutzen. Auch Rain vergab vor der Pause einen Foulelfmeter, ging dann aber nach knapp einer Stunde durch Tim Härtel in Führung. Nun sprach nicht mehr viel für den SVH, doch das Schlusslicht bewies Moral – und das zahlte sich aus. So egalisierte der starke Valentin Micheli zunächst per Kopf in der 70. Minute. Und wenig später war es der eingewechselte Meriton Vrenezi, der seinen SV Heimstetten nach einem feinen Angriff mit dem 2:1 auf die Siegerstraße schoss. „Die Jungs haben es sehr ordentlich gemacht“, lobte Trainer Christoph Schmitt nach dem Spiel. „Und die Erleichterung war schon sehr groß.“ Nun müsse seine Elf den Schwung aus diesem Erfolg mitnehmen, hofft Schmitt – in das nächste Kellerduell am Dienstag gegen den TSV Buchbach. ps