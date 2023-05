VfB Eichstätt gegen SV Heimstetten LIVE: VfB kämpft noch um sichere Relegation

Von: Michael Zbytek

Vor dem sicheren Abstieg ist der VfB aus Eichstätt noch nicht bewahrt. © Sven Leifer

Am 37. Spieltag der Regionalliga Bayern ist der SV Heimstetten beim VfB Eichstätt gefordert. Wir berichten im Live-Ticker.

37. Spieltag der Regionalliga Bayern: VfB Eichstätt gegen SV Heimstetten.

Der VfB möchte sich auf die Relegation anstatt auf die Abstiegsplätze fokussieren, Heimstetten steht bereits als Absteiger fest.

Anpfiff ist um 14 Uhr im Liqui-Moly-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

Eichstätt – Mit einem Sieg gegen den SV Heimstetten oder einer Niederlage von Hankofen könnte sich der VfB Eichstätt endgültig von den direkten Abstiegsplätzen verabschieden. Zudem sollen die drei Punkte helfen, auch den Relegationsplätzen zu entkommen.

Während der SV Heimstetten bereits als Absteiger in die Bayernliga feststeht, ist für den VfB noch alles möglich. So muss sich Eichstätt immer noch mit den direkten Abstiegsplätzen beschäftigen, könnte sich am heutigen Spieltag aber davon befreien. Auch könnte man mit etwas Glück sogar der Relegation noch entkommen, wenn die SpVgg Ansbach und der DJK Vilzing Punkte liegenlassen.

Direkter Abstieg soll beim VfB Eichstätt kein Thema mehr werden

Am vorherigen Spieltag hatte der VfB bereits die Chance, die sichere Relegation zu erreichen. Allerdings scheiterten sie knapp mit 0:1 an der Reserve vom FC Augsburg. Diesmal soll es aber klappen. Gegen die formschwachen Heimstettener, die aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte holen konnten, hat Eichstätt definitiv einen machbaren Gegner.

Trainer Jürgen Steib, welcher die Eichstätter erst letzte Woche übernommen hatte, würde sich ebenfalls über den ersten Sieg freuen. Steib war bereits von 2010 bis 2015 Trainer des VfB und hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, seinem alten Club vor dem Abstieg zu retten. Dabei könnte er mit einem Dreier den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt setzen.

Für den SV Heimstetten wird es nur noch darum gehen, die Saison nochmal mit dem ein oder anderen Dreier zu beenden. Mit abgeschlagenen 25 Punkten ist man punktgleich mit dem Tabellenletzten aus Pipinsried und steht schon länger als Absteiger fest. Vielleicht kann der SV aber die Eichstätter ärgern und in die Relegation zwingen.

Eichstätt kann auf das letzte Duell zurückblicken

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden hatte der VfB die Oberhand. Am 18. Spieltag gelang den Eichstättern ein 4:2-Erfolg bei den Gastgebern aus Heimstetten. Fabian Eberle war mit seinem Doppelpack der entscheidende Mann für den VfB. Allerdings hatte der SVH auch eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielen müssen und gegen Ende hin das Spiel nochmal spannend gemacht.

Kann der VfB nochmal den SV Heimstetten schlagen und die Abstiegsplätze hinter sich lassen? Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Michael Zbytek)