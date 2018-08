Zwei Platzverweise kosten Heimstetten den Sieg in Memmingen

Auch Trainer Schmitt muss auf die Tribüne

von Patrik Stäbler schließen

Zwei Platzverweise haben den SV Heimstetten von der Siegesstraße abgebracht. In Memmingen gab‘s für den Aufsteiger ein 2:2-Remis – nach 2:0-Führung.

Heimstetten – Nach knapp einer Stunde schien das Spiel bereits gelaufen: Der SV Heimstetten lag im Regionalligaduell beim FC Memmingen 2:0 vorne, hatte alles im Griff und schien mühelos in Richtung seines vierten Siegs im vierten Auswärtsspiel zu marschieren. Doch dann warfen zwei Ampelkarten die Gäste aus der Bahn, sodass sie sich am Ende mit einem 2:2-Remis begnügen mussten.

„Die Platzverweise waren natürlich der Knackpunkt“, sagt Manager Michael Matejka, der dabei auch den Schiedsrichter kritisiert: „Aus meiner Sicht war nur einer davon berechtigt.“ Seine Elf habe die erste Hälfte klar dominiert. Angesichts des Memminger Sturmlaufs in der Schlussphase müsse man dann aber mit dem einen Punkt zufrieden sein, so Matejka.

Zu Beginn dauerte es erst mal zehn Minuten, ehe das Duell der zwei Überraschungsteams dieser Saison Fahrt aufnahm. Dann jedoch hatten Fabio Sabbagh für den SVH und Memmingens Furkan Kircicek zwei gute Chancen, bevor die Kugel kurz darauf erstmals im Netz zappelte: Außenverteidiger Maximilian Hintermaier war bei einem seiner wuchtigen Vorstöße nicht angegriffen worden und hatte kurzerhand abgezogen – 1:0. Für Hintermaier war es im 111. Spiel für den SVH sein erster Treffer. Ganz anders sieht da die Bilanz von Orhan Akkurt aus. Der zurzeit ligaweit beste Torschütze stellte in der 36. Minute nach einem Freistoß von Lukas Riglewski seinen exzellenten Riecher unter Beweis und traf zum 2:0 – zugleich der Pausenstand.

Nach dem Wechsel plätscherte die Partie eine Viertelstunde dahin, bis plötzlich wieder Farbe ins Spiel kam – und zwar im Wortsinn. SVH-Kapitän Mathias Regal sah nach einem Foul Gelb-Rot, und in Unterzahl mussten die Gäste gleich eine Schrecksekunde überstehen, als Kirciceks Volleyschuss an die Latte krachte. Und auch danach gingen die wütenden Angriffe des FCM weiter, der in der 72. Minute schließlich das Anschlusstor erzielte.

Als beim Stand von 2:1 in der 81. Minute auch noch Maximilian Hintermaier wegen wiederholten Foulspiels ebenfalls die Ampelkarte sah, war klar: Die Schlussphase würde zur Zitterpartie für die Gäste werden. Und diese Zitterpartie ging gut aus für den SVH – jedoch nur bis zur 89. Minute. Da segelte die Kugel in den Heimstettner Strafraum zu Patrik Dzalto, der aus kurzer Distanz zum 2:2-Endstand einschob. Zu diesem Zeitpunkt saß Christoph Schmitt schon nicht mehr auf der Trainerbank: Der Coach war nach dem zweiten Platzverweis vom Schiedsrichter auf die Tribüne verbannt worden.

FC Memmingen – SV Heimstetten 2:2 (0:2)

SVH: Riedmüller, Beierkuhnlein, Wellmann, Hintermaier, Günzel, Regal, Sabbagh, Hannemann (92. Laverty), Schels, Riglewski (90. Date), Akkurt (84. Sengersdorf).

Tore: 0:1 Hintermaier (18.), 0:2 Akkurt (36.), 1:2 Celani (74.), 2:2 Dzalto (89.).

Gelb-Rot: Regal (59.), Hintermaier (81.).