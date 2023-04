Bayern II watscht Heimstetten „auch in der Höhe verdient“ 8:1 ab – Haching spielt wie Drittligist

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Die SpVgg Unterhaching untermauert mit einer starken Vorstellung ihren Anspruch auf die Meisterschaft.

München – Bayern II fertigt resignierende Heimsttetner ab und Türkgücü verpasst den Ausbau der Heimspiel-Serie.

SpVgg Unterhaching - 1. FC Nürnberg II 4:0 (1:0). - Ungeachtet vieler wirtschaftlicher Turbulenzen und einigen Fragezeichen über die sportliche Zukunft, verteidigten die Hachinger die souveräne Tabellenführung.

Da staunte sogar der Nürnberger Coach Vincent Novak bei seiner ersten Niederlage als Cheftrainer: „Das war von den Hachingern eine Drittliga-Leistung“, so der Trainer des Tabellendritten. Diesmal musste Hachings Trainer Sandro Wagner auf die Leistungsträger Patrick Hobsch (gesperrt) und Simon Skarlatidis (Rückenprobleme) verzichten, was allerdings kaum eine Rolle spielte, denn der Spitzenreiter zeigte eine der besten Saisonleistungen und deklassierte die U23 des Zweitligisten, die nach der Winterpause noch ungeschlagen war. Für die Treffer sorgten in einer einseitigen Partie Mathias Fetsch (36.), Niclas Anspach (66.), Florian Schmid (72.) und Manuel Stiefler (85.). Erstmals gab es im Sportpark von den Zuschauern Sprechchöre für den scheidenden Trainer Sandro Wagner. Dies war dem Ex-Nationalspieler fast peinlich: „Natürlich habe ich mich gefreut, aber der Dank gilt der Mannschaft, die trotz aller Widerstände immer wieder tolle Leistungen zeigt, ich bin stolz hier als Trainer tätig zu sein“. kik

SV Heimstetten - FC Bayern München II 1:8 (1:3). - Eine halbe Stunde lang liegt im Sportpark des SVH eine Überraschung in der Luft - doch dann dreht der Favorit auf. Binnen 13 Minuten vor der Pause machen die Gäste aus einem 1:0 ein 1:3, ehe im zweiten Durchgang – aus Heimstettner Sicht - aus einer erwartbaren Niederlage eine üble Klatsche wird. „Das nervt brutal, dass wir hier acht Hütten kriegen“, ärgerte sich Co-Trainer Roman Langer nach der höchsten Saisonniederlage des Tabellenletzten. „Das war absolut verdient – auch in der Höhe.“ Große Zufriedenheit herrschte dagegen bei Bayern-Coach Holger Seitz, dessen Team in den vergangenen sechs Spielen 16 von 18 möglichen Punkten geholt hat. „Wir hatten einen komplizierten Auftakt“, sagte der Trainer mit Blick auf das Führungstor durch Alexis Fambo nach 20 Minuten. „Aber wie meine Jungs reagiert haben, zeigt genau, dass sie reifer geworden sind und vor allem verstehen, sich in solchen Situationen richtig zu verhalten. Dazu gehört auch, nicht unruhig zu werden, an seine Stärken zu glauben und dranzubleiben.“ Die prägende Figur aufseiten der Bayern war dabei Younes Aitamer, der mit einem Doppelschlag in der 32. und 38. Minute das Blatt wendete. Kurz vor der Pause legte Torjäger Grant-Leon Ranos den dritten Treffer nach, und nach dem Seitenwechsel ging es dann munter weiter: Nach dem 1:4 von Kapitän Timo Kern trafen abermals Ranos, der eingewechselte Yusuf Kabadayi und Aitamer. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Kabadayi, der den Ball in der 82. Minute zum 1:8 ins Tor des bemitleidenswerten SVH-Keepers Maximilian Riedmüller befördert. Seine Heimstettner haben in der Tabelle nun bereits 14 Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze. Mithin braucht es schon mehr als ein kleines Fußballwunder, damit der SVH den Gang in die Bayernliga noch abwenden kann. ps

Türkgücü München - SpVgg Ansbach 0:1 (0:0). - Nichts wurde es für Türkgücü mit dem dritten Heimsieg in Serie. Zu wenig Torgefahr strahlten die Münchner diesmal aus, um etwas Zählbares zu holen. „Ein enttäuschendes Ergebnis für uns. Es hat die Konsequenz vorne gefehlt“, monierte Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar. Mert Sahin hatte die erste gute Gelegenheit auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend vor dem Gäste-Tor (15.). Auch Yannick Woudstra verfehlte in der im ersten Durchgang chancenarmen Partie das Tor per Kopfball (41.). Nach dem Seitenwechsel inklusive eines Abseits-Treffer der Gäste (56.) sowie eines Pfosten-Krachers von Türkgücüs Maximilian Berwein (72.) nutzten die Ansbacher die Gunst der Stunde. Niklas Seefried markierte nach einem Alleingang prompt das spielentscheidende 0:1 (75.). rmf