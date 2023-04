Regionalliga für SV Heimstetten ist eine Nummer zu groß

Von: Patrik Stäbler

Nach der 0:3-Niederlage bei den Würzburger Kickers steht Heimstettens Abstieg fest.

Heimstetten - Die Art und Weise, wie der Abstieg des SV Heimstetten aus der Regionalliga an diesem Nachmittag besiegelt wird, steht ein Stück weit symptomatisch für die komplette Saison des Clubs. So ist dem SVH auch beim Tabellenzweiten aus Würzburg das Bemühen nicht abzusprechen, und phasenweise hält das Schlusslicht gegen den unter Profibedingungen trainierenden Gegner auch beachtenswert mit.

Doch am Ende sind die Würzburger Kickers einfach eine Nummer zu groß für Heimstetten – ebenso wie die Regionalliga in dieser Saison eine Nummer zu groß für den SVH ist. Und so kassiert das Team von Trainer Christoph Schmitt eine 0:3-Niederlage, die auch den letzten Hoffnungsschimmer in Sachen Klassenerhalt erlöschen lässt. Denn bei 17 Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze steht Heimstetten fünf Spieltage vor Schluss nunmehr auch rechnerisch als Absteiger fest.

„Wir haben das nach dem Spiel nur kurz thematisiert“, sagt Trainer Schmitt. „Aber es war ja schon zu erwarten, so wie die letzten Wochen gelaufen sind.“ Über die Leistung seines Teams in Würzburg sagt der Coach, diese sei „okay“ gewesen. Wobei er zugleich einräumt: „Der Sieg war verdient, der Gegner hat es heute gut gemacht.“

Allerdings tun sich die favorisierten Kickers in der ersten Hälfte schwer gegen den Tabellenletzten. Zwar haben die Würzburger vor fast 1900 Zuschauern deutlich mehr vom Spiel und weitaus häufiger den Ball, doch wirkliche Torchancen können sie sich anfangs nicht herausspielen. So braucht es in der 21. Minute die Mithilfe von Moritz Knauf, ehe es erstmals im SVH-Gehäuse klingelt. Denn dem Keeper, dem in dieser Szene gleich drei Vorderleute die Sicht versperren, rutscht ein nicht eben strammer Schuss von Maximilian Zaiser unter dem Körper durch ins Netz - zum 0:1, zugleich der Pausenstand.

Auch im zweiten Durchgang gibt Würzburg zunächst den Ton an und legt in Person von Torjäger Saliou Sané in der 56. Minute einen weiteren Treffer nach. Erst nach seinem 0:2 kommen die Gäste zu ihren ersten Möglichkeiten - genauer gesagt sind es sogar zwei und beide durchaus hochkarätig. Doch in der ersten Situation scheitert Meriton Vrenezi frei vor dem Torwart, und nur acht Minuten später zielt Mohamad Awata aus 13 Metern zu ungenau.

„Es wäre gut gewesen, wenn wir da den Anschlusstreffer erzielt hätten“, hadert Christoph Schmitt. „Vielleicht läuft die Partie dann noch mal anders.“ So jedoch bleibt seine Mannschaft an diesem Tag ohne Torerfolg. Stattdessen schlägt Würzburg eine Viertelstunde vor Ende noch ein drittes Mal zu - und zwar durch Dardan Karimani, der im Eins-gegen-Eins Moritz Knauf bezwingt, nachdem der Keeper nur Minuten zuvor einen Schlenzer desselben Spielers spektakulär pariert hat.

Durch den Heimerfolg bleiben die Kickers auch im sechsten Spiel hintereinander unbesiegt. Der SVH dagegen ist jetzt auch theoretisch nicht mehr zu retten und kann somit fix für die Bayernliga planen.

Würzburger Kickers - SV Heimstetten 3:0 (1:0) SVH: Knauf, Maljojoki, Micheli (86. Biton), Sengersdorf, Burke, Steimel (75. Kadiric), Weser (46. Vrenezi), Sakhi Zada (68. Zander), Fambo, Riglewski (85. Manole), Awata. Tore: 0:1 Zaiser (21.), 0:2 Sané (56.), 0:3 Karimani (76.). Schiedsrichter: Philipp Götz (SV Schwandorf-Ettmannsdorf). Zuschauer: 1860.