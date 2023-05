1. FC Nürnberg gegen SV Heimstetten LIVE: Beendet der FCN den Negativlauf?

Von: Noah Hölch

Christoph Schmitt, Trainer des SV Heimstetten © IMAGO/Sven Leifer

Das Heimspiel des 1. FC Nürnberg II gegen Kellerkind Heimstetten steigt am 35. Spieltag der Regionalliga Bayern. Wir berichten im Live-Ticker.

35. Spieltag der Regionalliga Bayern: 1. FC Nürnberg II gegen den SV Heimstetten

Tabelle: Mit einem Sieg würde die Nürnberg- Reserve Platz vier festigen, Heimstetten kann den Abstieg selbst mit einem Sieg nicht mehr verhindern.

Anpfiff ist um 14.00 Uhr in Nürnberg auf dem Max-Morlock-Platz im Sportpark Valznerweiher. Wir berichten im Live-Ticker.

Nürnberg/München - Am Samstagmittag treffen am 35. Spieltag in der Regionalliga Bayern der 1. FC Nürnberg und der SV Heimstetten aufeinander. Die Nürnberg Reserve steht souverän auf Platz vier der Regionalliga, so geht weder nach oben, noch nach unten irgendwas beim FC. Heimstettens Schicksal ist ebenfalls bereits besiegelt. Der Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist zu groß, selbst bei einem Sieg ist das rettende Ufer zu weit entfernt.

So geht der Gastgeber natürlich als Favorit in diese Begegnung. Der SV verlor alle seiner drei letzten Partien, doch auch Nürnberg war zuletzt alles andere als in Top-Form. Aus den letzten vier Spielen in der Regionalliga gelang es der FCN-Reserve lediglich ein Punkt zu holen.

1. FC Nürnberg II gegen SV Heimstetten im Live-Licker: Gelingt dem FC die Revanche fürs Hinspiel?

Auch wenn es die Tabellensituation es einen nicht vermuten lässt, aber das Hinspiel gewann tatsächlich der SV Heimstetten mit 5:3. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich die Nürnberger gegen die Heimstettener öfters schwer getan haben. So liegt der letzte Sieg über den SV bereits mehrere Jahre zurück. Genauer gesagt ging der FCN im Oktober 2019 das letzte Mal in dieser Begegnung als Sieger vom Platz.

Heute will also die Nürnberg-Reserve also sowohl ihren aktuellen Negativlauf in der Regionalliga beenden, als auch die Durststrecke gegen Heimstetten. Anpfiff der Partie ist um 14.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Noah Hölch)