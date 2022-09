Eichstätt gegen Unterhaching LIVE: Verteidigt die SpVgg die Tabellenführung?

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der VfB Eichstätt und die SpVgg Unterhaching trafen bereits vergangene Spielzeit aufeinander. © Mladen Lackovic / Imago images

Am 13. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der VfB Eichstätt die SpVgg Unterhaching zum Oberbayern-Duell. Wir berichten im Live-Ticker.

Spitzenreiter gegen Abstiegskandidat: Unterhaching will drei Punkte in Eichstätt einfahren.

will drei Punkte in einfahren. Fernduell um die Tabellenspitze: Wagner-Elf und Drittliga-Absteiger Würzburg sind punktgleich.

und Drittliga-Absteiger Würzburg sind punktgleich. Anpfiff ist um 14 Uhr im Liqui-Moly-Stadion Eichstätt. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Die SpVgg Unterhaching ist zurück in der Spur. Nachdem die Wagner-Elf in Hankofen die zweite Saisonnniederlage hinnehmen musste und die Woche drauf gegen den 1. FC Nürnberg II nur Remis spielte, gelang der Vorstadt am vergangenen Samstag ein 2:0-Erfolg über den FC Pipinsried.

Im Hinblick auf die Tabellenführung war der Dreier immens wichtig für die SpVgg. Die zwischenzeitlichen fünf Punkte Vorsprung auf die Würzburger Kickers sind dahin. Der Drittliga-Absteiger und Haching sind mittlerweile punktgleich. Im Fernduell um die Tabellenspitze empfangen die Kickers Tabellenschlusslicht FC Augsburg II.

SpVgg Unterhaching: Stiefler fehlt gelbgesperrt

„Die drei Punkte gegen den FC Pipinsried am letzten Wochenende waren wichtig. Jetzt wollen wir in Eichstätt den nächsten Schritt gehen und unsere Möglichkeiten mehr und noch besser nutzen. Wir haben uns auf das Spiel gut vorbereitet, Eichstätt spielt seit Jahren eine gute Rolle in der Regionalliga und ist vor allem zuhause schwer zu bespielen. Wir wissen aber auch um unsere Stärken und werden morgen wieder attackieren“, erklärte Co-Trainer Thomas Kasparetti vor dem Spiel.

Fehlen wird in Eichstätt Maxi Welzmüller (angeschlagen) und Manuel Stiefler (gelbgesperrt). Der VfB Eichstätt kämpft in der aktuellen Saison dagegen um den Klassenerhalt. Nach zwölf Spielen hat die Mannschaft von Markus Mattes erst elf Zähler eingefahren und steht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Gelingt dem VfB die Überraschung oder verteidigt die SpVgg Unterhaching die Tabellenführung? Wir berichten im Live-Ticker.