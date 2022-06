Relegation in Oberbayern: Pullach gegen 65 - Hallbergmoos in Neudrossenfeld

Von: Tim Hempfling

Der SV Pullach (gelbes Trikot) muss gegen den TSV 1865 Dachau ran. © IMAGO/Sven Leifer

Die Relegationsspiele in Oberbayern gehen weiter. Am Mittwochabend stehen dabei auch erstmals die Kreisligen München im Fokus. Wir berichten im Liveticker.

München - Am heutigen Mittwoch stehen dabei gleich 17 Relegationsspiele an. Die Relegation zur Bayernliga befindet sich schon in der 2. Runde, während die Kreisligen München mit den Hinspielen beginnen.

Im Zugspitzen-Bereich kommt es ebenfalls zu den ersten Relegationsspielen. Sowohl in den Kreisligen, als auch Kreisklassen stehen die Hinspiele an. Wir berichten von allen Partien im Liveticker.

Relegation zur Bayernliga: Wer verschafft sich die bessere Ausgangslage fürs entscheidende Rückspiel?

Die letzten vier Mannschaften kämpfen um zwei Plätze in der Bayernliga Süd. Dabei kommt noch die alte Europapokalregel zur Anwendung, heißt: bei Punkt- und Torgleichheit zählen Auswärtstore doppelt. Die Rückspiele finden am kommenden Samstag statt.

Der SV Pullach empfängt in der 2. Runde im Hinspiel der Relegation zur Bayernliga den TSV 1865 Dachau um 18.30 Uhr. Beide Mannschaften konnten sich in der 1. Runde gegen einen Landesligisten durchsetzen. Pullach gewann gegen den FC Unterföhring mit 4:1 und 3:2. Die Dachauer verloren ihr Hinspiel gegen den FC Sonthofen noch mit 1:2. Das Rückspiel entschieden sie aber klar mit einem 3:0-Sieg. Das Rückspiel, welches über Verbleib oder Abstieg entscheidet, findet am Samstag um 16 Uhr an der Jahnstraße in Dachau statt.

Der VfB Hallbergmoos muss im ersten Spiel ins Frankenland zum Landesligisten TSV Neudrossenfeld reisen. Anpfiff ist im Landkreis Kulmbach um 19 Uhr. Der VfB setzte sich in Runde Eins gegen den SV Fortuna Regensburg durch, Neudrossenfeld gewann zweimal gegen den Bayernligisten SV Seligenporten und schoss ihn damit in die Landesliga. Das Rückspiel findet am Samstag im Sportpark Hallbergmoos um 16 Uhr statt.

Relegation zur Landesliga: Wer krönt sich in der 2. Runde mit einem Landesliga-Startplatz?

Die 2. Runde der Relegation in die Landesliga steht an. Am Mittwochabend finden zwei Hinspiele statt. Die Gewinner aus Hin- und Rückspiel dürfen nächste Saison in einer Landesliga starten. die Rückspiele finden am Samstag statt.

Der Bezirksligist ASV Dachau muss im Hinspiel zuerst beim FC Dingolfing ran. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. In der ersten Runde setzten sich die Dachauer souverän gegen Aindling durch. das Rückspiel findet amstag um 13:00 Uhr im Sepp-Helfer-Stadion statt.

In der zweiten Begegnung treffen zwei Landesligisten aufeinander. Der SB Chiemgau Traunstein trifft um 19 Uhr auf den SB DJK Rosenheim. Beide Mannschaften setzten sich in der ersten Runde gegen einen Bezirksligisten durch. Das Rückspiel wird am Samstag um 16:00 Uhr im Josef-März-Stadion ausgetragen.

Relegation zur Kreisliga München: Wer setzt sich in den Hinspielen durch?

Die Hinspiele der Relegation zur Kreisliga München stehen an. Zwölf Mannschaften duellieren sich. Wer sich am kommenden Sonntag in den Rückspielen im direkten Duell durchgesetzt hat, wird kommende Saison in einer der Kreisligen München auflaufen.

Der Tabellenzwölfte aus der Kreisliga 1 FSV Harthof trifft im Hinspiel zuhause auf den Kreisklassisten-Zweiten SV Weichs. Anpfiff ist um 19 Uhr an der Bezirkssportanlage Lerchenau. Das Rückspiel wird um 14.30 Uhr beim SV Weichs ausgetragen.

Der SV Niederroth empfängt ebenfalls um 19 Uhr den Kreisklassisten FC Türk Sport Garching. Die Garchinger beendeten die Saison mit nur 15 Gegentreffern: absoluter Bestwert in der Kreisklasse. Niederroth auf der anderen Seite hat nur 29 Tore erzielen können: die Zweit-Wenigsten in der abgelaufenen Kreisliga-Saison. Das Rückspiel findet am Sonntag im Garmin-Stadion am See um 14.30 Uhr statt.

Der Kreisklassist TSV Milbertshofen muss als Erstes zu Hause ran. Gegner ist der FC Analodu Bayern aus der Kreisliga 2. Milbertshofen beendet die Saison auf Platz Zwei nur einen Punkt hinter dem Meister FC Ludwigsvorstadt 1959. Analodu rettete sich am letzten Spieltag noch auf einen Relegationsplatz. Das Rückspiel steht am Sonntag um 15 Uhr an.

Der Kreisligist TSV München-Solln muss um 19.30 Uhr beim FC Alemannia München ran. Der FC erzielte im Schnitt zwar zwei Tore pro Spiel, kassierte aber auch 61 Tore in der Saison. Der TSV braucht sich aber keinesfalls verstecken, denn mit nur 23 Gegentoren haben sie die beste Abwehr der Liga vorzuweisen. Das Rückspiel findet am Sonntag beim TSV Solln um 14 Uhr statt.

Der Kreisligist ATSV Kirchseeon bekommt es um 19.30 Uhr mit dem TSV Trudering zu tun. Die Kreisklassisten haben die Meisterschaft und damit verbunden den direkten Aufstieg um nur einen Punkt verpasst. Kirchseeon hingegen muss aufgrund einer 4:5-Niederlage am letzten Spieltag doch noch in die Relegation. Das Rückspiel gibt es dann am Sonntag in der Feldberg-Arena um 15 Uhr.

Der VfB Forstinning II möchte es seiner Dritten nachmachen und den Abstieg verhindern. Gegner ist der Kreisklassist TSV Zorneding. Anpfiff ist um 19.30 Uhr am Sportplatz Forstinning. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag im Sportpark Zorneding um 14.30 Uhr statt.

Relegation zur Kreisliga Zugspitze: Wer behält die Nerven in den Hinspielen?

Acht Mannschaften kämpfen in Hin- und Rückspiel um sechs freie Plätze in den Kreisligen Zugspitze. Die vier Gewinner in den direkten Duellen steigen auf, die vier Verlierer spielen dann nächste Woche noch einmal um die letzten beiden Plätze.

Der TSV Peißenberg empfängt um 18.30 Uhr den WSV Unterammergau. Die Gäste aus der Kreisklasse möchten dabei ihre starke Saison krönen, denn sie sind nur ganz knapp mit einem Punkt weniger nicht Meister geworden. Der Kreisligist aus Peißenberg hingegen will seine verkorkste Saison noch retten und den Abstieg in die Kreisklasse verhindern. Das Rückspiel findet am Samstag beim WSV Unterammergau um 16 Uhr statt.

Der DJK Waldram muss sich um 18:30 Uhr zuhause gegen die SG Hausham durchsetzen. Die Hausherren haben mit nur 23 Treffern die zweitwenigsten Tore in der Kreisliga-Saison. Die SG hat dazu noch die beste Abwehr der Kreisklassen-Saison mit nur 20 Gegentreffern. Das Rückspiel findet am Sonntag um 17.30 Uhr statt.

Der TSV Bernbeuren trifft um 18.30 Uhr auf den Kreisklassisten SC Weßling. Die Gäste verpassten die Meisterschaft nur um einen Punkt. Bernbeuren hingegen muss aufgrund eines verlorenen direkten Vergleichs in die Relegation. Das Rückspiel spielt sich dann am Samstag beim SC Weßling um 16 Uhr ab.

Der SC Maisach muss um 18.30 Uhr zuhause gegen die SG SV Wildsteig/Rottenbuch ran. Die Gäste aus der Kreisklasse sind erst letztes Jahr aufstiegen, stehen aber jetzt wieder kurz vor einem Aufstieg. Die Hausherren, die seit der Jahrtausendwende immer mindestens Kreisliga spielten, möchten den Abstieg um alles verhindern. Das Rückspiel wird am Samstag am Sportplatz Rottenbuch um 16 Uhr ausgetragen.

Relegation zur Kreisklasse Zugspitze: Verlierer bekommen noch eine Chance

Am Mittwochabend stehen die ersten drei der acht Hinspiele zur Relegation in den Kreisklassen Zugspitze an. Die Gewinner der direkten Duelle spielen nächste Saison in der Kreisklasse. Die acht Verlierer spielen nächste Woche noch vier weitere Kreisklassisten aus.

Der SV Germering spielt zuhause um 18.30 Uhr gegen den SV Haspelmoor. Der Kreisklassist aus Germering hat mit 93 (!) Gegentoren in 26 Spielen die zweitschlechteste Abwehr der Kreisliga 1. Haspelmoor hingegen hat mit 72 Treffern eine der stärksten Angriffsreihen der A-Klasse. Das Rückspiel findet am Samstag in Haspelmoor um 16 Uhr statt.

Der SV Raisting II empfängt den SV Söchering um 18.30 Uhr. Die Heimelf hat mit 68 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Kreisklasse 3. Söchering hingegen hat nur 19 Gegentore in der abgelaufenen Saison bekommen: Bestwert der A-Klasse 6. Das Rückspiel wird am Samstag um 15 Uhr beim SV Söchering ausgetragen.

Der FSV Eching am Ammersee trifft auf den TSV Landsberg II. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in Eching. Dort heißt es: Schlechteste Verteidigung der Liga trifft auf besten Angriff der Liga. Eching hat 60 Gegentore hinnehmen müssen, dei Reserve von Landsberg konnte 83 mal einnetzen. Das Rückspiel findet am Samstag um 15 Uhr im 3c-Sportpark statt.