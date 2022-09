Nach Relegations-Drama - Unterföhring und Pullach mit Wiedersehen im Abstiegskampf

Von: Nico Bauer

Für Rückkehrer Ajlan Arifovic kommt ein Einsatz beim Spiel in Pullach wohl noch etwas zu früh. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Im Vorjahr standen sich beide Teams noch in der Bayernliga-Relegation gegenüber. Nun treffen beide im Kellerduell der Landesliga aufeinander.

Unterföhring – Zu Hause schwächeln die Unterföhringer Landesligakicker in dieser Saison, aber auswärts sind sie gnadenlose Partycrasher. Nach sechs Punkten und 8:1 Toren geht es nun zum Bayernligaabsteiger SV Pullach (Samstag, 14 Uhr), der nach einem klassischen Fehlstart aktuell große Probleme hat.

Die Vorgeschichte des Duells war die Relegation zur Bayernliga, wo Pullach zweimal gegen einen personell arg dezimierten FC Unterföhring gewann und dann in der zweiten Runde am TSV Dachau 65 scheiterte. Und nun treffen sich beide Teams als Kellerkinder der Landesliga.

Pullach ist mit sieben Punkten aus sieben Spielen Vorletzter und der FCU mit zwei Punkten und drei Plätzen mehr unwesentlich besser platziert. Beide Teams haben nach Gewitterabbrüchen in der Vorwoche allerdings ein Spiel weniger absolviert.

FCU-Trainer Marc Holweck, der dieses Wochenende seinen kranken Chef Zlatan Simikic vertreten muss, sieht nicht wirklich eine offene Rechnung von den Aufstiegsspielen: „Wir haben eher mit uns selbst die Rechnung offen, weil wir nicht die beste Mannschaft auf den Platz brachten und die Niederlagen deshalb selbst verschuldet waren.“ Vielmehr möchte man es sich selbst zeigen. Allerdings ist der FC Unterföhring auch dieses mal beim Gastspiel an der Gistlstraße in Pullach weit entfernt von einem Gastspiel mit der vollen Kapelle. Wichtige Leistungsträger wie Robin Volland, Andi Faber oder Luka Coporda sind noch länger verletzt, und Rückkehrer Ajlan Arifovic brauch nach seiner schweren Verletzung in der Relegation noch etwas Zeit bis zur Rückkehr auf den Platz.

Kurzfristig kommt dazu, dass sich der letztjährige Torschützenkönig Bastian Fischer im Urlaub befindet. Dem gegenüber befinden sich die beiden Abwehrspieler Kurtovic und Schrödl wieder im Kader.

„Wir werden die Aufstellung recht spontan machen“, sagt Holweck. Rein taktisch ändert sich mit dem anderen Chef auf der Bank so gut wie nichts. „Zlatan und ich haben eine deckungsgleiche Philosophie vom Fußball“, sagt Holweck. Deshalb fahre man selbstbewusst nach Pullach, will das Spiel machen, offensiv auftreten und auch das dritte Auswärtsspiel der Saison gewinnen. Marc Holweck ist guter Dinge, dass der FCU schon bald wieder die Tabelle von oben anschaut. (nb)

FC Unterföhring: Fritz - Kurtovic (Schrödl), S. Bahadir, Priewasser - B. Bahadir (Ehret), Sahingöz, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Siebald, Aliji.