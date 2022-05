Relegation in Oberbayern: Unterföhring kämpft für das Wunder - 1865 ums Überleben

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Angeschlagen ist SVP-Kapitän Martin Bauer (r.), hier Hinspiel im Zweikampf mit dem Unterföhringer Tayfun Arkadas. © Dieter Michalek

Crunchtime für Bayerns Amateurfußballer: Die ersten Rückspiele der Relegation 2022 steigen. Der SV Pullach hat gute Karten, 1865 Dachau steht unter Druck. Die Übersicht.

Relegation zur Bayernliga: Unterföhring taumelt, 1865 will die Rettung zuhause, enges Duell in Hallbergmoos

Drei Tore von Max Zander und ein ganz bitterer Abend für die Mannschaft von Zlatan Simikic. Der FC Unterföhring kassierte im Hinspiel eine deftige 1:4-Heimpleite und steht im Rückspiel mit dem Rücken zur Wand. Zusätzlich hat sich die ohnehin angespannte Personalsituation verschlechtert. Ajlan Arifov musste schwer verletzt mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Gelingt das Wunder in Pullach und doch noch der Einzug in die nächste Aufstiegsrunde? Oder bleiben die Raben souverän?

Deutlich enger ist die Ausgangslage in Dachau. Der TSV 1865 verlor das Auswärtsspiel in Sonthofen mit 1:2. Die Kreisstädter könnten am Samstag also mit einem 1:0-Sieg die Chance auf den Klassenerhalt wahren. Das während die zweite Mannschaft die Meisterschaft feiert und ihr Spiel extra vorverlegt hat, um vollen Support für die abstiegsbedrohte Erste zu liefern. Der FC Sonthofen dürfte besonders motiviert sein, die Party zu crashen.

Und noch ein bisschen enger geht es zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem SV Fortuna Regensburg zur Sache: 2:2-Unentschieden trennten sich die Teams im Hinspiel. Im Stadion am Airport haben die Hausherren also nur einen minimalen Vorteil. Auf 0:0 dürfte die Mannschaft von Matthias Strohmaier nicht spielen. Es geht um alles, der Verlierer ist raus. Der Gewinner spielt gegen den Sieger aus dem Duell zwischen Neudrossenfeld und Seligenporten.

Relegation zur Bezirksliga: Bleibt der BC Attaching stabil? SG Schönau muss Patzer korrigieren

Fährt der BC Attaching seinen Vorsprung nach Hause und darf am Samstag den Aufstieg feiern? Gegen den TSV Gaimersheim gelang ein souveräner 2:0-Erfolg im Hinspiel, den muss die Mannschaft von Enes Mehmedovic jetzt auswärts vergolden. Gaimersheim muss dabei auf Keeper Michael Angermüller verzichten, dem am Mittwoch bereits die Nerven durchgebrannt sind. Er flog für eine verbale Entgleisung mit glatt Rot vom Platz.

Die SG Schönau muss sich ärgern, mit einer Hypothek ins Rückspiel zu gehen. Beim SV Ostermünchen verschoss Daniel Maier einen Elfmeter, später netzten die Gastgeber. Heute dürfen die Zuschauer im Alpenstadion also wohl wieder ein ganz enges Duell erwarten.

Relegation im Kreis Donau/Isar: SC Kirchdorf will in die Kreisliga - TSV Pförring spielt um die Kreisklasse

Alles oder nichts heißt es in der Relegation zur Kreisliga und Kreisklasse. Ein Spiel. Der Sieger steigt auf. Der SC Kirchdorf empfängt den FC Moosinning II zum Saisonfinale. Rückenwind bringen beide Fast-Aufsteiger aus der Kreisklasse Donau/Isar mit. Kirchdorf gewann seine beiden letzten Ligaspiele. Der FC Moosinning II rehabilitierte sich am letzten Spieltag mit einem 4:0-Sieg für die 0:5-Schlappe aus der Vorwoche.

Um die Kreisklasse Donau/Isar spielen der FC Schweitenkirchen und der TSV Pförring. Der (Noch-)Kreisklassist hat Heimrecht, aber ein deftiges Saisonfinale im Hinterkopf. Am vorletzten Spieltag setzte es eine 0:3- am letzten eine 1:5-Pleite. Kann Schweitenkirchen das aus den Knochen schütteln? Pförring hat sich im letzten Ligaspiel noch mit einem 3:0-Erfolg eingespielt.

Relegation im Kreis Inn/Salzach: SV Pang kämpft um Kreisliga - Oberndorf will Kreisklasse halten

Im Kreis Inn/Salzach spielt der SV Pang gegen den Abstieg aus der Kreisliga. Seinen Platz einnehmen will der TuS Engelsberg. Die Gäste sind seit Anfang Mai ungeschlagen, müssen die Serie aber jetzt ins Ziel bringen. In der ersten Relegationsrunde schalteten sie den FC Perach mit einem souveränen 3:0-Sieg aus. Der SV Pang setzte sich hingegen nur knapp mit einem 3:2 in Kolbermoor durch. Kleine Favoritenrolle also für die Gäste.

In die Kreisklasse Inn/Salzach will die SG Chieming/Grabenstätt, die dafür den Fast-Absteiger aus Oberndorf besiegen muss. Der SV-DJK hat einen enorm engen Abstiegskampf hinter sich. Drei Teams hatten am Ende 27 Punkte auf dem Konto, der direkte Vergleich schenkte Oberndorf jetzt noch die letzte Chance.