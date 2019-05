FC Deisenhofen fürchtet Unterföhringer Beton

von Umberto Savignano schließen

Durch das 1:1 auf eigenem Platz hat sich der FC Deisenhofen die Aufgabe im Relegationsrückspiel beim FC Unterföhring unnötig erschwert. Damit es am Samstag (Anstoß 14 Uhr) mit dem Bayernliga-Aufstieg klappt, muss die Chancenverwertung besser werden.

Deisenhofen – Franz Perneker fühlte sich nach dem Hinspiel an so manchen früheren Auftritt der Blauhemden erinnert: „Das war mal wieder ein typisches Deisenhofen-Spiel. Wir haben eine überragende erste Halbzeit geboten, kurz gespielt, lang gespielt, alles gebracht. Aber wir müssen halt ein Tor machen“, verwies der Sportliche Leiter des FCD auf den mangelnden Ertrag trotz weitgehender Überlegenheit.

Und auch die Spielweise der Unterföhringer weckte gewisse Assoziationen an vergangene Partien, in denen sich die Gegner fest einbetoniert hatten. Wobei Perneker vom klassenhöheren Team eigentlich etwas anderes erwartet hätte: „Der Bayernligist baut eine Fünferkette auf. Da fällt dir nichts mehr ein.“

Nachdem die Defensivtaktik dem FCU ein, vor allem angesichts des Europapokal-Modus, günstiges Ergebnis beschert hat, rechnet Perneker im Rückspiel mit einem ähnlichen Bollwerk des Kontrahenten, dem ein 0:0 zum Verbleib in der fünfthöchsten Spielklasse reichen würde. Dabei hätten die Deisenhofner diese Ausgangslage durchaus umgehen können. Teilweise war es Pech (zwei Aluminiumtreffer), teilweise mangelnde Abgebrühtheit (bei einigen sehr guten bis hundertprozentigen Möglichkeiten), teilweise wohl auch Nervenflattern (wie bei der allerletzten Aktion, Marco Finsters vergebenem Foulelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit).

Ärgerlich zudem, dass die Blauhemden in über 40 Minuten Überzahl (nach Florian Bittners Ampelkarte) trotz ihres Führungstreffers gegen dann allerdings auch erheblich stärkere Unterföhringer nicht mehr so zielstrebig wirkten wie zuvor. „Mit elf gegen zehn waren wir nicht mehr so gut“, gab Perneker zu.

Hannes Sigurdsson ist jedenfalls froh, dass es am Samstag wieder numerisch ausgeglichen losgeht. „So ist das oft im Fußball: Überzahl ist nicht immer ein Vorteil. Der Gegner gibt dann noch mehr. Elf gegen elf ist besser“, findet der FCD-Coach, der die Umstände des ersten Duells allerdings abgehakt wissen will: „Wir dürfen nicht denken, was wäre gewesen, wenn wir noch ein Tor gemacht hätten. Wir müssen ohne Emotionen klar im Kopf bleiben und uns auf das zweite Spiel fokussieren.“, schwört Sigurdsson sein Team auf den Blick nach vorne ein. „Wir sind auf einem guten Weg. Es sind noch 90 Minuten zu spielen. Alles kann passieren.“

Zumal er mit der Vorstellung vom Mittwoch grundsätzlich sehr einverstanden war: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gekämpft, hatten eine gute Einstellung, der Laufwille war sehr gut.“ Nur in Sachen Effizienz müssen sich die Deisenhofner steigern, um ihren Traum zu verwirklichen. „Jetzt haben wir ein Endspiel. Das müssen wir gewinnen“, sagt Perneker. Wobei das nicht so ganz stimmt. Ein 1:1 brächte immerhin eine Verlängerung, jedes torreichere Remis den Aufstieg. Und den kündigte Sigurdsson schon wenige Minuten nach dem Hinspiel mit entschlossenem Blick an: „Wir wollen in die Bayernliga und wir werden es schaffen!“

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Nickl, Poschenrieder, Vodermeier, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Martin Mayer, Ngeukeu, Bachhuber