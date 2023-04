FC Unterföhring: Remiskönige gastieren in Schwaig

Von: Nico Bauer

In dieser Landesliga Südost gibt es nichts, was es nicht gibt. Der FC Unterföhring hat nach der kurzfristigen Absage des Freitagsspiels in Bruckmühl nun drei englische Wochen vor der Brust und hat damit einen volleren Matchkalender als der FC Bayern. Im Abstiegskampf haben die FCU-Kicker viele Chancen, den Abstand zur unteren Relegationszone zu vergrößern und gleichzeitig als Mittelfeldmannschaft Rekorde zu sichern.

Unterföhring – Die Unterföhringer stehen derzeit mit 36 Punkten aus 25 Spielen auf dem elften Platz mit drei Rängen und einem Punkt Abstand zur Abstiegsrelegation. Das nach der Winterpause noch ungeschlagene Team hat aber auch zwei Spiele weniger. Das sind die Trumpfkarten. Erst auf den zweiten Blick zeigen sich die Spitzenwerte in der Liga. Mit sieben Niederlagen hat der FCU von allen Mannschaften am seltensten verloren, sogar einmal weniger als der überlegene Tabellenführer Bruckmühl. In der unteren Tabellenhälfte befindet man sich wegen des nächsten Spitzenwerts: neun Unentschieden. Ligaprimus Bruckmühl kommt auf ein Remis. „Bei uns gibt es in allen Trainingsübungen und -spielen kein Unentschieden“, sagt Faber, der die Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Ergebnisse nicht leiden kann.

Aber: „Einen Punkt in Schwaig würde ich sofort unterschreiben.“ Der Vorjahresdritte stand lange auf einem Abstiegsplatz und war die heißeste Nummer der Liga. Nach einem peinlichen 1:1 gegen den Letzten Brunnthal gab es fünf Siege in Folge, zuletzt sogar das satte 5:0 in Eggenfelden. Schwaig befindet sich gerade beim Durchmarsch von der Abstiegs- zur Aufstiegsrelegation. „Wer 5:0 in Eggenfelden gewinnt, der hat nicht so viel verkehrt gemacht“, witzelt Faber über die Kicker aus dem Landkreis Erding, mit denen sich der FCU in der vergangenen Saison einen Wettlauf um den zweiten Platz lieferte. Aber der FCU reist zum Team der Stunde eben auch an mit der Empfehlung, im Kalenderjahr 2023 noch kein Landesligaspiel verloren zu haben. Deshalb spielt wieder gefühlt der Zweite gegen den Dritten, auch wenn die Tabelle von Acht (Schwaig) gegen Elf (Unterföhring) spricht. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar (A.Arkadas), S. Bahadir, Arifovic, Heller (Schrödl) - B. Bahadir, Ehret, Siebald, T. Arkadas - Fischer, Antonio.