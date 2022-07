Retourkutsche für Unterföhring

Von: Nico Bauer

Zwei Spiele, zwei Siege, 12:5 Tore: In zwei völlig verrückten Spielen vernaschte der FC Unterföhring in der vergangenen Saison den Aufsteiger FC Schwaig und sicherte sich damit die Vize-Meisterschaft in der Landesliga. Nun gab es die schmerzhafte Retourkutsche mit einem 0:0 an der Bergstraße und zwei verletzten Spielern.

Unterföhring – „Wir haben ihnen mit zwölf Toren in zwei Spielen sehr weh getan und daraus hat Schwaig die richtigen Lehren gezogen“, sagt der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic. Er stellte fest, dass er sich nach solchen Niederlagen auch so viele Gedanken gemacht hätte. Nicht so begeistert war der FCU-Coach dagegen von der harten Gangart, durch die er in der ersten Hälfte zwei Defensivspieler verletzt auswechseln musste. Während es bei Nils Ehret nicht ganz so schlimm aussah, dürfte Michael Schrödl mit einer Sprunggelenk-Verletzung wohl länger ausfallen. Simikic war in der sportlich völlig langweiligen ersten Halbzeit ziemlich sauer auf den Schiedsrichter, der seine Karten in der Tasche behielt und nicht die Gesundheit der Spieler schützte.

Nach der Pause wurde dann auch noch Fußball gespielt, auch wenn sich die Mannschaften nie wirklich aus ihren taktischen Fesseln lösen konnten. Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Unterföhringer Vorteile und erarbeiteten sich die eine oder andere gute Chance. Nachdem anfangs Maximilian Siebald mit einem Volleyschuss eine Großchance hatte (4.), war der wenige Zentimeter über die Latte gehende Schuss von Philipp Priewasser die zweite Chance (67.). Kurz darauf hatte Tayfun Arkadas den Matchball auf dem Fuß, als er nach einer Ecke zum Schuss kam und ein Verteidiger spektakulär per Kopf auf der Linie klärte (69.).

Die letzten 20 Minuten gehörten dann den Gästen aus Schwaig, die einen Gang nach oben schalteten und eine Handvoll guter Chancen hatten. In der Schlussviertelstunde rettete Torwart Sebastian Fritz seiner Mannschaft den Punkt, als er einmal im Eins gegen Eins parierte und dann in der Nachspielzeit noch einen Freistoß aus dem Kreuzeck holte. In diesen Minuten zitterte Unterföhring, aber über 90 Minuten geht das 0:0 in Ordnung. (NICO BAUER)

FC Unterföhring – FC Schwaig 0:0.

FCU: Fritz - Ehret (43. Kurtovic), S. Bahadir, Schrödl (7. Heller, 83. Mangasaros) - Sahingöz, B. Bahadir, A. Arkadas (67. Aliji), T. Arkadas, Nirschl (61. Priewasser) - Siebald, Fischer.

Schiedsrichter: Markus Holtmann (Ascheberg) – Zuschauer: 200.