Hachinger Talente international im Einsatz: Nachwuchs-Teams zeigen unterschiedliche Leistungen

Cordial Cup in Ellmau

Von Redaktion Münchner Merkur

Der Nachwuchs der SpVgg Unterhaching ist in Ellmau beim Cordial Cup. Die Jugend-Teams zeigten unterschiedlich starke Auftritte beim Turnier.

Unterhaching – Im tirolerischen Ellmau am Fuße des Wilden Kaisers startete Hachings U15 mit zwei knappen 0:1-Niederlagen gegen Milbertshofen und Mainz 05 in die Vorrunde des Cordial Cup. Gegen Erlensee und St. Pölten hielt man dagegen den Kasten sauber und spielte jeweils 0:0. Damit verpassten die Vorstädter allerdings als Vierter der Gruppe die Achtelfinalspiele und durfte am Sonntag das Platzierungsspiel noch gegen den FC Red Star Zürich bestreiten, das Haching im Elfmeterschießen 6:5 gewann. Damit beendeten die Vorstädter den Cordial Cup auf dem 31. Platz.

SpVgg Unterhaching: U15, U13 und U11 in Ellmau beim Cordial Cup im Einsatz

Hachings U13 legte einen guten Auftritt in Österreich hin. Zwar musste man sich im ersten Gruppenspiel mit 1:3 gegen den FC Südtirol geschlagen geben, gegen Astoria Walldorf (2:0), Magdeburg (1:0), den FSV Mainz 05 (1:0) und den FC Gleisendorf (2:0) gewann man aber alle restlichen Vorrundenpartien, ohne ein weiteres Gegentor zu kassieren und zog als Gruppen-Erster in die KO-Runde ein. Das Achtelfinale gegen die Viktoria aus Aschaffenburg entschied die Spielvereinigung ebenfalls mit 8:7 im Elfmeterschießen für sich, ehe man sich im Viertelfinale knapp mit 0:1 gegen die Wiener Austria geschlagen geben musste. Leider ging am Ende auch im Platzierungsspiel gegen den VfB Stuttgart knapp mit 3:4 verloren und damit landete die U13 auf einem guten 7. Platz.

Auch Hachings U11 war bereits am Samstag gefragt und startete gut ins Turnier. 1:0 gewann die Spielvereinigung gegen den FSV Mainz 05. Leider taten sich die Vorstädter gegen Heilbronn (0:4) und den NK Radomlje (0:1) schwerer. Den zweiten Vorrunden-Sieg erkämpfte sich die Spielvereinigung dann noch gegen die TFV Auswahl mit 2:1. Damit verpasste man das Achtelfinale um nur einen Punkt. Im Platzierungsspiel musste man sich am Ende dann Eintracht Freiburg mit 0:1 geschlagen geben landete damit auf dem 22. Platz. (mm)