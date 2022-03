FC Unterföhring: Robin Volland verlängert, aber „Traum ist schon, zusammen mit Kevin zu spielen“

Teilen

Robin Volland bleibt dem FC Unterföhring erhalten © IMAGO / Lackovic

Robin Volland bleibt dem FC Unterföhring treu. Der Stürmer verlängerte für ein Jahr. In Zukunft schließt er ein Engagement mit Bruder Kevin nicht aus.

Unterföhring - Beim FC Unterföhring läuft es gut. Der Landesligist steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Das letzte Spiel gegen die SpVgg Landshut konnte mit 6:3 gewonnen werden. Und jetz hat auch noch Robin Volland für ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der FCU einem Instagram-Post bekannt. „Wir freuen uns, dass uns Robin noch ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Er ist auf und neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unseres Teams!“, sagt der Abteilungsleiter Zivan Zivanovic.

Dorfjunge Volland genießt Vereinsleben in Unterföhring

Robin Volland kickt seit dieser Saison bei den Unterföhringern und erzielte in 16 Spielen bislang 15 Treffer. Neun Assists gehen ebenso auf sein Konto.

Für ihn persönlich gab es gar keinen Grund, den Verein nach nur einer Saison wieder zu verlassen. Die Mannschaft und das Vereinsleben außerhalb des Fußballspielens sind für ihn zwei wichtige Gründe, warum es bei Unterföhring passt. Volland selbst bezeichnet sich als Dorfjunge, weshalb auch das ein oder andere Kaltgetränk nicht fehlen darf.

„In der Stadt ist das irgendwie anders“, sagt Robin Volland. „Da gibt es das einfach nicht so, dass man sich nach dem Training noch ins Vereinsheim hockt und ein Bier trinkt oder, dass man zusammen mit Mannschaftskollegen auf Burschenfeste geht.“ Die Zeit jetzt erinnere ihn stark an die Zeit beim TSV Kottern, wo er von 2014 bis 2018 - mit kurzer Unterbrechung in Memmingen - auflief.

FC Unterföhring: Volland peilt Aufstieg an

Sportlich gesehen hat der FC Unterföhring natürlich auch was zu bieten. Man steht in der Landesliga auf dem zweiten Platz und wäre damit in der Aufstiegsrelegation in die Bayernliga. „Natürlich wollen wir nach oben. Wir sind alle ehrgeizig genug, um den Aufstieg zu packen. Auch wenn wir Erlbach wahrscheinlich nicht mehr einholen werden, können wir über die Relegation aufsteigen“, sagt Volland über das Saisonziel Aufstieg. „Aber an erster Stelle steht ganz klar der Spaß“, fügt der Stürmer hinzu.

Neben den sportlichen gibt es natürlich noch persönliche Ziele, die Robin Volland anstrebt. Aufgrund eines neuen Jobs und den damit verbundenen Dienstreisen wird der Fußball nicht für immer an Platz eins für ihn stehen. Bis dahin will er allerdings noch so viel Zeit wie möglich mit der schönsten Nebensache der Welt verbringen. Auch wenn „körperlich die beste Zeit vorbei ist.“

Gebrüder Volland bald zusammen auf dem Platz?

Der 27-Jährige wäre letztes Jahr fast schon in die USA gegangen, um dort Fußball zu spielen. Aber da hat ihm Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass er letzten Endes beim FCU gelandet ist. In die Zukunft blickt Robin auch, dabei spielt sein älterer Bruder Kevin Volland, der seit 2020 bei der AS Monaco unter Vertrag steht, ebenfalls eine Rolle. „Es ist schon ein Traum, mit Kevin zusammen im Allgäu zu spielen. Bei unserem Heimatverein FC Thalhofen, mit unseren Freunden zusammen“, sagt Robin. „So lang wie möglich bei Unterföhring, dann irgendwann zusammen mit Kevin bei Thalhofen“, sagt er vorausschauend. (Tim Hempfling)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.