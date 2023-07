Rohrhirschs Tor sorgt für den ersten Punkt

Von: Nico Bauer

Teilen

Intensiv geführtes Spiel: Ismanings Leon Bucher (l.) beharkt sich mit seinem Augsburger Gegenspieler. © Gerald Förtsch

Ausgleich des FC Ismaning zum 1:1 gegen Schwaben Augsburg fällt in der 90. Minute

Ismaning – Der erste Punkt der Saison war ein schwere Geburt für den FC Ismaning. Beim 1:1 (0:1) gegen den TSV Schwaben Augsburg musste man erst viel leiden, bevor es mit einem Zuckertor den späten Ausgleich gab. Nach zwei Niederlagen und satten sieben Gegentoren wollten die Ismaninger hinten keine Geschenke verteilen und das eine Gegentor liest sich auch nach einem Fortschritt. Das relativierte später aber Trainer Mijo Stijepic: „Die Augsburger hatten mit einem Tor mehr Abschlüsse als 1860 mit vier Toren.“

Definitiv waren die Schwaben der stärkste Gegner dieser ersten Ligawoche und erspielten sich immer wieder gute Möglichkeiten. Im Gegensatz zu den ersten Spielen war die Torgefahr diesmal der Qualität des Gegners geschuldet. Das Augsburger Tor ging zur Hälfte auf das Ismaninger Konto, aber diesmlal war es Pech. Ein Klärungsschlag wurde geblockt und landete im Tor. Das konnte passieren und glich sich reichlich aus mit mehreren Schüssen der Augsburger, die knapp vorbei gingen. Gegen Ende der ersten und dann in der zweiten Halbzeit zeigten die Ismaninger Moral, erhöhten das Risiko und wehrten sich gegen die Niederlage. Ganz eng war es in Minute 44, als Daniel Gaedke den Ball über den Torwart lupfte und der Schuss von Vito Luizza auf das leere Tor im allerletzten Moment geblockt wurde. Der Treffer war ganz nah, aber ein Ausgleich wäre schon sehr glücklich gewesen zur Halbzeit. Den Ausgleich machten die Ismaninger dann in der letzten Minute durch Neuzugang Robert Rohrhirsch. Mit einem Zauberfuß traf der ehemalige Garchinger mit einem Freistoß aus 25 Metern genau in den Winkel. Damit hatte man sich den ersten Punkt der Saison gesichert und Stijepic sagte, dass dieser spät erzwungene Ausgleich ein Wendepunkt der jungen Saison sein kann. Schließlich waren die bärenstarken Augsburger keine Laufkundschaft und der FCI bekommt noch genug Chancen in dieser Saison.

FC Ismaning – Schwaben Augsburg 1:1 (0:1) FC Ismaning: Becherer - Bucher, Jobst, Weber (78. Tetik), Kubina - Krizanac, Bux (64. Schaefer), Özbek (60. Bosnjak), Liuzza (70. Schädler), Nishikawa - Gaedke (72. Rohrhirsch) Tore: 0:1 Havolli (17.), 1:1 Rohrhirsch (90.) Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden): Zuschauer: 100.