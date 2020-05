Sacha Mauritz: „Manche Eltern glauben, dass ihr Nachwuchs Profi werden muss“

Sachau Mauritz hat beim FC Phönix Schleißheim in 20 Jahren genug Erfahrung mit Eltern gesammelt

Sacha Mauritz ist aktuell E-Jugend Trainer beim FC Phönix Schleißheim. Im Interview spricht er über Eltern, die zu ehrgeizig sind und somit sogar teilweise ihren Kindern den Spaß am Fußball nehmen.

Sacha Mauritz, E-Jugend-Trainer beim FC Phönix Schleißheim, hat in den vergangenen gut 20 Jahren mehrere Jugendteams in verschiedenen Vereinen betreut. In all der Zeit hat auch er Erfahrungen mit Eltern gesammelt, von denen einige allzu ehrgeizig waren.

Herr Mauritz, viele Jugendtrainer sagen, dass ihre größte Herausforderung nicht die Kinder sind, sondern die Eltern. Sehen Sie das auch so?

Einige Eltern sind tatsächlich eine große Herausforderung – vor allem, wenn sie glauben, dass aus ihrem Nachwuchs ein Profi werden muss. Sie üben dann Druck aus, was manchmal sogar dazu führt, dass die Kinder die Lust am Fußball verlieren.

Was kann man als Trainer in so einer Situation tun?

Man sollte auf alle Fälle das Gespräch suchen. Aus meiner Sicht ist es dabei besser, wenn man nicht einzelne Eltern direkt anspricht, sondern das über einen gemeinsamen Abend mit allen Eltern macht. Da erkläre ich dann meine Herangehensweise, und wieso die Ergebnisse in den Spielen bei mir nur zweitrangig sind.

Und wie reagieren die Eltern?

Es gibt welche, die fallen aus allen Wolken, wenn ich ihnen sage, dass das Spiel am Wochenende für mich nur eine dritte Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen ist. Aber gerade in diesem Alter geht es ja nicht nur darum, dass man als Trainer die Kinder sportlich, sondern dass man sie vor allem auch menschlich weiterbringt.