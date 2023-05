Saisonfinale in der Kreisliga München 3: Wer steigt auf, wer ab? Wer muss in die Relegation?

Drei Spieltage sind noch zu gehen

Von Robin Hieke

Die Saison neigt sich dem Ende zu und die ersten Entscheidungen stehen an. Ein Überblick über Auf- und Abstiegskandidaten in der Kreisliga München 3.

München – Drei weitere Partien haben die meisten Teams in der Kreisliga München 3 noch zu absolvieren. Es bleibt somit nicht mehr viel Zeit, um geforderte Saisonziele noch zu erreichen. Welche Mannschaften schaffen den Sprung in die Bezirksliga? Wer muss für die Kreisklasse planen? Und wer geht in die Relegation?

Kreisliga München 3: Die Aufstiegskandidaten

Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga München 3 wird nur von zwei Mannschaften geführt: SC Grüne Heide Ismaning und SC Baldham-Vaterstetten. Das Führungsduo ist nicht mehr einholbar. Die beiden Teams werden die zwei Aufstiegsplätze unter sich ausmachen.

Dies dürfte ein spannender Kampf werden, denn der SCBV ist lediglich drei Zähler hinter den Ismaningern – mit einem Spiel weniger. Beide direkten Duelle gingen an Grüne Heide. Somit würde der Meistertitel bei Punktgleichheit an die Grüne Heide gehen.

Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten:

1. SC Grüne Heide Ismaning (56 Punkte): TSV Ottobrunn (H), SV Heimstetten II (A), FC Phönix München (H)

2. SC Baldham-Vaterstetten (53 Punkte): N.K. Hajduk München (A), TSV Zorneding (H), ATSV Kirchseon (H), SV Zamdorf (A)

Die Ismaninger haben neben dem Schlusslicht noch den Tabellendritten- und vierten vor der Brust. Das vermeintlich einfachere Programm hat der SCBV: Zwei Partien gegen Abstiegskandidaten und zwei gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld haben die Baldhamer noch zu absolvieren.

Kreisliga München 3: Die Abstiegskandidaten

Noch sechs Teams müssen um den Klassenerhalt bangen. Die Reserve des SV Heimstetten hat dabei die schlechtesten Karten: mit 15 Punkten steht die Zweite des Regionalligisten auf dem letzten Tabellenplatz. Fünf Punkte mehr auf dem Konto hat N.K. Hajduk München auf dem vorletzten Rang. Da die beiden Mannschaften jeweils noch ein Spiel in der Hinterhand haben, können sie auf die Konkurrenz noch Boden gut machen.

Zumal die die Münchener SpVgg (20 Punkte) und der SV Zamdorf (24 Punkte) nicht weit entfernt sind. Auf dem begehrten zehnten Rang steht Fortuna Unterhaching, die zwar noch ein Spiel mehr zu absolvieren haben, aber noch nicht sicher sind. Auch der SV Anzing befindet sich mit 28 Punkten noch nicht in sicheren Gewässern.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten:

9. SV Anzing (28 Punkte): TSV Ebersberg (A), TSV Zorneding (A), TSV Ottobrunn (H)

10. Fortuna Unterhaching (26 Punkte): SV Heimstetten II (H), TSV Ebersberg (A), FC Phönix (A), TSV Oberpframmern (H)

11. SV Zamdorf (24 Punkte): FC Phönix (H), TSV Oberpframmern (A), SC Baldham-Vaterstetten (H)

12. Münchener SpVgg (20 Punkte): TSV Zorneding (A), N.K. Hajduk München (H), ATSV Kirchseon (A)

13. N.K. Hajduk München (20 Punkte): SC Baldham-Vaterstetten (H), TSV Oberpframmern (H), Münchener SpVgg (A), TSV Zorneding (H)

14. SV Heimstetten II (15 Punkte): Fortuna Unterhaching (A), FC Phönix (A), SC Grüne Heide Ismaning (H), TSV Ebersberg (H)

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten sieht relativ ähnlich aus. Jedes Team hat sowohl direkte Aufeinandertreffen mit Mannschaften aus dem Tabellenkeller als auch Duelle mit Vereinen aus dem oberen Drittel der Tabelle. Besonders die Partie der Münchener SpVgg gegen N.K. Hajduk München am vorletzten Spieltag könnte eine Wendung im Abstiegskampf bringen.

Kreisliga München 3: Zeitraum und Modus der Relegation

Die Aufstiegs-Relegation gestaltet sich ein wenig kompliziert: Der Tabellenzweite der Kreisliga München 3 spielt mit dem Tabellen 13. der Bezirksliga Ost und den beiden Tabellenzweiten der Kreisligen Inn/Salzach den letzten freien Platz in der Bezirksliga Ost aus.

Um einiges übersichtlicher ist hingegen die Abstiegs-Relegation: Den beiden Releganten (Platz elf und zwölf) der Kreisliga München 3 werden die Tabellenzweiten der Kreisklasse München 5 und Kreisklasse München 6 zugelost. Der Kreisligist beginnt mit einem Heimspiel. Die Spiele finden in Hin- und Rückspielen statt. Die Sieger aus Hin- und Rückspiel sind in der Kreisliga. Die Auslosung findet voraussichtlich am 28. Mai statt. Die Relegationspartien werden in der Woche danach ausgetragen. (Robin Hieke)