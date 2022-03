Wagner gegen FC Bayern II: Haching-Express pünktlich zum Derby auf Touren

Teilen

Rustikale Gratulation: Leonard Grob (3.v.li.) wird für sein Tor zum 4:1 in den Schwitzkasten genommen. © Sven Leifer

Prestige-Duell: Sandro Wagner trifft mit der SpVgg Unterhaching auf den FC Bayern München II. Pünktlich zum Derby zeigt sich die Vorstadt-Elf in Form.

Unterhaching – Lange Gesichter gab es bei Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching nach der 1:4-Heimpleite gegen Eichstätt beim Start nach der Winterpause. Für Trainer Sandro Wagner war diese Niederlage sogar der Grund für eine positive Trendwende: „Wir haben daraus richtige Schlüsse gezogen und seitdem läuft es recht ordentlich“. Dem 2:0 in Memmingen folgte am Dienstagabend ein 5:1-Schützenfest in Eltersdorf.

„Es war anfangs ein hartes Stück Arbeit, aber dann doch ein weiterer Schritt in unserem Entwicklungsprozess, wir sind jetzt auf einem guten Weg“, freut sich der Hachinger Coach. Patrick Hobsch verwandelte zwei Elfmeter (14.; 42.) und verbesserte sich auf 19 Saisontreffer. Einen Doppelpack schnürte der eingewechselte Sandro Porta (74.; 89./FE). Außerdem traf Nachwuchsspieler Leonard Grob (78.). Der Haching-Express kommt also auf Touren, aber am Freitag (19 Uhr) wartet auf das Team von Trainer Wagner ein ganz anderes Kaliber. Im Derby gegen den FC Bayern II geht es nicht nur ums Prestige. Während die Hachinger wohl in der Endabrechnung mit einem Rang im oberen Tabellen-Mittelfeld vorlieb nehmen müssen, ist die Zweite Mannschaft des Rekordmeisters noch im Titelrennen und voller Aufstiegsambitionen.

„Wir freuen uns richtig auf dieses Spiel und wollen natürlich den Aufwärtstrend fortsetzen“, sagt Wagner, der in Eltersdorf auf ein halbes Dutzend verletzter Akteure verzichten musste, die am Freitag mit Sicherheit auch nicht zur Verfügung stehen. Deshalb wird der frühere Bayern-Profi im Duell gegen seinen Ex-Verein weitgehend auf die siegreiche Formation von Eltersdorf zurückgreifen. (Klaus Kirschner)