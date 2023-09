Santic erlöst TSV Moosach tief in der Nachspielzeit

Von: Julian Betzl

„Wie konnte das denn jetzt passieren?“, fragten sich Oberpframmerns Abwehrspieler (li.) Benjamin Hintze und sein Keeper Andreas Kronester beim 0:1 Hohenbrunner Führungstor durch Maik Barkic (Mitte). Foto: christian riedel © christian riedel

Premierensieg für Moosachs neuen Coach Koch. Pframmerns Zweite weiter torlos. Forstinninger Minimalisten besiegen Waldperlach.

TSV Feldkirchen – TSV Moosach 2:3

Eine große Portion Glück und einen Kristijan Santic benötigten die Moosacher Fußballer, um zu ihrem ersten Dreier in der B-Klasse 6 zu kommen. Fortuna stand den Gästen um Spielertrainer Marc Koch ganz dicht zur Seite, denn der Siegtreffer gelang erst in der neunten Minute der Nachspielzeit. Bis dahin hatte Schiri Dragan Dimitrov sechs Mal die gelbe Karte gezückt. Dass man sich diesmal nicht den Schneid abkaufen lassen wollte, hatte Koch im Vorfeld angekündigt. Fünf Verwarnungen waren die Folge. Aber auch die Führung durch Kristijan Santic (14.). Unbeeindruckt vom 1:1 (16.), war es erneut Santic, der die Moosacher Gäste in Front brachte (20.).

Doch der Vorsprung überdauerte nicht die erste Halbzeit. Feldkirchen gelang das 2:2 (erneut durch Antonio Salvo/33.). Als alles mit einer Punkteteilung zufrieden schien, schlug Moosach-Goalgetter Santic ein drittes Mal zu und sicherte seinem Team den ersten Saisonsieg.

TSV Oberpframmern II – TSV Hohenbrunn II 0:2

Auf einen eigenen Torerfolg sowie den ersten Punktgewinn warteten die Anhänger der Pframmerner Kreisligavertretung auch im zweiten Saisonspiel vergebens. Wiederholt zog das Team um Trainer Christian „Oke“ Langhans auf heimischem Rasen den Kürzeren. Maik Barkic brachte die Gäste in Front (21.), Philip Hoffmann netzte kurz nach dem Seitenwechsel zum finalen 0:2 ein (49.). Den nächsten Anlauf auf die ersten Tore und Punkte unternehmen Langhans und sein Team am Donnerstag (20 Uhr) in Moosach.

VfB Forstinning III –SV Waldperlach II 1:0

Mit Minimalismus erhamsterte sich der dritte VfB-Anzug im zweiten Versuch den ersten Saisonsieg in der B-Klasse 6. Der einzige Treffer des Tages durch Noah El Allam (40.) reichte dem Team von Coach Christian Böhm aus, um den Vorsprung und die drei Zähler in der Schlussphase auch nach zwei Zeitstrafen (auch ein Waldperlacher musste zehn Minuten pausieren) in Unterzahl über die Zeit zu retten.

SG Grasbrunn/Haar II – TSV Steinhöring II 1:5

Dank eines Grasbrunner Eigentors (15.) und des Doppelpacks von Michael Eglseder (13., 31.) waren die Gäste schon zur Pause mit einer 3:0-Führung recht sicher auf der Siegerstraße unterwegs. Ivan Juricevic (59.) und Julian Kramlinger (70.) steuerten den zweiten TSV-Dreier nach Wiederbeginn sicher nach Hause.