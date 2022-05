Fischer-Doppelpack zur Erlösung: FC Unterföhring feiert souveränen Sieg gegen Chiemgau

Von: Nico Bauer

Wirkt bestens gerüstet fürs Topspiel gegen Schwaig: Der F Unterföhring um Coach Zlatan Simikic. © Gerald FörTsch

Ende gut, alles einigermaßen gut: Nach zwei Unentschieden haben die Fußballer des FC Unterföhring ihre englische Woche mit einem ziemlich ungefährdeten 2:0 (1:0) beim SB Chiemgau Traunstein abgeschlossen und den zweiten Platz etwas abgesichert.

Unterföhring – Unterföhring hat weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Schwaig, gegen den es kommende Woche im direkten Duell einen Matchball gibt für das Erreichen der Aufstiegsrelegation.

Die Unentschieden gegen Aiglsbach und Eggenfelden haben den FCU etwas vom Kurs zum entspannten Abschluss der Punktrunde abgebracht, aber Traunstein war diesmal ein ganz willkommener Aufbaugegner. Von dem im Abstiegssumpf steckenden Zuschauerkrösus der Liga kam wenig bis gar nichts. Unterföhring kontrollierte über 90 Minuten das Geschehen, hatte ein klares Plus beim Ballbesitz und musste nur geduldig auf die Chancen warten. Gefühlt hatte Torwart Sebastian Fritz als hinterster Aufbauspieler knappe zehn Minuten Ballbesitz.

Der entscheidende Unterschied waren die Momente, als Unterföhring das Spiel ganz schnell machte und für einen Überraschungseffekt sorgte. Dabei war es kein Zufall, dass Torwart Fritz in der 34. Minute der Ausgangspunkt des ersten Tores war. Sein ganz, ganz weiter Ball näherte sich nahe dem gegnerischen Strafraum der Erdoberfläche, wurde von Robin Volland weitergeleitet – und Bastian Fischer hob die Kugel technisch fein über den Keeper.

Das 2:0 nach dem Seitenwechsel war ziemlich vergleichbar, nur war diesmal Sebbo Fritz nicht beteiligt. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie brachte der FCU den Ball schnell nach vorne und dann war alles fast wie gehabt. Volland schickte Fischer in die Gasse, und der der zimmerte den Ball unter die Latte. Der Jubellauf von Fischer und dem mit rotierenden Armen folgenden Volland hatte schon so etwas von Erlösung.

FCU-Trainer Zlatan Simikic kann mit nach Hause nehmen, dass sich seine Mannschaft in drei Spielen binnen sieben Tagen schrittweise wieder an die Normalform heran gesteigert hat. Nach einem ziemlich wilden Kick gegen Aiglsbach (2:2) und einem deutlich stabileren Remis in Eggenfelden (1:1) hatte man nun wieder Spiel und Gegner gut im Griff. Kurzum: Schwaig kann kommen. (Nico Bauer)

SB Chiemgau Traunstein - FC Unterföhring 0:2 (0:1).

FCU: Fritz - Coporda, Arifovic, Eder - Bahadir, Kawai (78. Sahingöz), Siebald, Arkadas, Nirschl - Volland, Fischer (90. Heller).

Tore: 0:1 Fischer (34.), 0:2 Fischer (66.).

Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau).

Zuschauer: 410.