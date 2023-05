Kirchheim „gibt Vollgas“ nach Meistertitel – „Enttäuschung groß“ in Forstinning

Von: Boris Manz

Steven Toy und der Kirchheimer SC sind Meister der Landesliga Südost. © Bernhard Schmöller

Kirchheim ist Meister der Landesliga Südost. Traunstein kann über die Relegation dem KSC in die Bayernliga folgen. Die Reaktionen zum Saisonfinale.

München – Der Kirchheimer SC ist Meister der Landesliga Südost. Mit einem 4:0-Kantersieg setzte sich das Team von Steven Toy gegen Holzkirchen durch und geht im kommenden Jahr erstmals in der Bayernliga an den Start. Chiemgau Traunstein könnte dem KSC folgen. Der Sportbund gewann auswärts in Geretsried und wird in der Aufstiegsrelegation antreten.

Saisonfinale der Landesliga Südost: Pullach feiert Klassenerhalt, ASV geht in die Relegation

In der unteren Tabellenhälfte sicherten sich der SSV Eggenfelden und der SV Pullach den Klassenerhalt. Im direkten Aufeinandertreffen reichte beiden Teams ein 1:1-Unentschieden, da Forstinning im Parallelspiel verlor. Der VfB gab in Schwaig eine 1:0-Führung aus der Hand und kassierte in der 92. Minute den entscheidenden Treffer. Bei einem Remis hätte Pullach den Gang in die Relegation antreten müssen.

In der neuen Saison muss, neben Brunnthal, der SC Eintracht Freising den Gang in die Bezirksliga antreten. Der SEF feierte nach dem 5:2-Achtungserfolg über Meister KSC auch am letzten Spieltag einen 4:0-Kantersieg in Ampfing, verharrt aber aufgrund des Dachauer Siegs gegen Unterföhring auf dem direkten Abstiegsplatz.

Die Reaktionen der Trainer zum Saisonfinale.

Steven Toy (Trainer Kirchheimer SC) über...

...die bevorstehende Meisterfeier: „Da die Erste, Zweite und Dritte heute Saisonabschluss haben, ist hier noch einiges los. Wir grillen jetzt noch. Gerade wird noch in der Kabine gefeiert. Ich glaube, danach geben wir auf jeden Fall Vollgas. Erst hier und die Jungs reservieren schon irgendwo im Klub.“

Ivica Coric (Trainer VfB Forstinning) über...

… die bevorstehende Relegation: „Momentan ist die Enttäuschung groß. Wir werden den ein oder anderen Tag brauchen, um uns auf die Relegation zu konzentrieren.“

...über den Last-Minute-Gegentreffer: „Die letzten Wochen waren sehr bitter. Dreimal in der Nachspielzeit.“

Maxi Drum (Trainer TuS Holzkirchen) über...

… das Spiel gegen Kirchheim: „Am Ende haben wir verdient verloren. Gratulation an Kirchheim, die haben eine super Saison gespielt, eine gute Entwicklung genommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute in der Bayernliga.“

… über sein letztes Spiel an der Seitenlinie: „Für mich persönlich ist das leider kein so würdiger Abschluss, aber ich hatte trotzdem nochmal eine schöne Zeit. Für mich persönlich ist das natürlich sehr emotional, nach 25 Jahren im Fußball, aber ich freue mich jetzt auf meine freie Zeit.“

… über TuS Holzkirchen: „Ich wünsche meinem Verein natürlich alles Gute. Ich habs den Spielern schon gesagt: Das ist eine junge, super Truppe und die werden auch im nächsten Jahr eine gute Rolle spielen.“

Vinzenz Loistl (Trainer SV Pullach) über...

… über den direkten Klassenerhalt: „Es fällt mega viel Druck ab. Ich bin die letzten Wochen gefühlt fünf Jahre älter geworden. Wir haben mega viel Aufwand reingesteckt und am Ende fühlt es sich jetzt doch irgendwie sehr, sehr leicht an. Wir sind jetzt super glücklich in der Liga zu bleiben und ich denke, wir haben uns das auch verdient, weil wir die letzten Wochen auch viel Pech hatten. Jetzt sind wir extrem erleichtert und werden das auch dementsprechend zelebrieren. Es kann nur ein überragender Samstagabend werden.“

… über das Remis im Abstiegskracher in Eggenfelden: „Das Spiel war komisch, fünf Stammspieler sind spontan ausgefallen und wir hatten deshalb eine extrem junge Truppe am Platz. Am Ende haben wir dann gesehen, Schwaig führt, lass uns einfach nur noch verteidigen und die Zeit irgendwie über die Zeit bringen.“

Danijel Majdancevic (Trainer SB Chiemgau Traunstein) über...

… über den 1:0-Sieg gegen Geretsried: „Es war sehr schwer, weil wir wussten, was auf dem Spiel steht! Wir werden unsere Kräfte sammeln, um unser Bestes in der Relegation zu geben.“

Manuel Haupt (Trainer ASV Dachau) über...

… den Sieg gegen Unterföhring: „Erstmal bin ich froh über die Chance auf den Klassenerhalt.“

… die bevorstehende Relegation: „Bei uns sieht es personell wieder besser aus. Wir sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen ... Also gehen wir selbstbewusst in die Relegation. Am Ende brauchst du in der Relegation auch das nötige Glück und die Tagesform entscheidet mit. Wir lassen das erstmal sacken, warten die Zuteilung ab und dann freuen wir uns auf Donnerstag!“ (btfm)