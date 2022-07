Nach Pokal-Aus abermals auf Traunstein-Tour: SV Pullach fürchtet den Reiseverkehr

Von: Umberto Savignano

Teilen

Verletzte, Kranke, Urlauber: 1865-Trainer Fabian Lamotte muss in diesen Wochen ständig improvisieren. © ro

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen muss der SV Pullach beim SB Chiemgau Traunstein antreten.

Pullach – Nach dem 1:2 im Toto-Pokal kämpfen die Raben diesmal um Landesligapunkte. Und zumindest in puncto Anreise dürfte es ganz bestimmt nicht einfacher werden. „Am Dienstag ging es, ich bin mal gespannt, wie es diesmal wird“, blickt SVP-Spielertrainer Fabian Lamotte der Verkehrslage angesichts des Ferienbeginns in Bayern mit einer gewissen Sorge entgegen – Anpfiff am heutigen Freitag ist um 19.30 Uhr.

Auch sportlich wird die Herausforderung kaum geringer. Lamottes ebenfalls noch aktiver SB-Kollege Danijel Majdancevic hatte seine Pokal-Startelf gegenüber dem vorangegangenen 4:2-Erfolg in der Liga beim TSV 1880 Wasserburg immerhin auf acht Positionen umgebaut. So pausierte der in über 200 Regionalligapartien erprobte Coach selbst, seinen Top-Torjäger Julian Höllen (fünf Treffer) wechselte er erst spät ein. „Es wird sicher ein anderes Spiel. Aber wir müssen vor allem auf uns schauen. Wir müssen bessere Entscheidungen treffen, egal, ob Traunstein mit der gleichen oder einer anderen Truppe spielt“, so Lamottes Haupterkenntnis aus dem Pokalspiel.

Die Erfahrung des 39-Jährigen hätte seinen jungen Spielern am Dienstag auf dem Feld vermutlich gutgetan. Doch Lamotte fehlte wegen muskulärer Probleme und er wird wohl weiter pausieren müssen. Auch Yanis Marseiler zwickt es, er erhielt im Pokal ebenso eine Schonzeit wie Stammtorwart Marijan Krasnic, der vom jungen Maximilian Hug vertreten wurde. Die Nummer eins wird heute wieder mit von der Partie sein, Lamotte geht auch von Marseilers Einsatz aus. Zudem könnte ein Neuzugang erstmals mitmischen: Solomon Effiong floh im März aus der Ukraine, wo er wegen des Fußballs lebte. Nun soll er die Raben-Offensive beleben. „Er ist eine erfahrene Alternative für den Sturm. Mit ihm sind wir breiter aufgestellt und er kann uns sofort helfen, denn sonst hätten wir ihn nicht verpflichtet“, so Lamotte über den aus Nigeria stammenden Angreifer, der seit gut zwei Wochen beim SVP mittrainiert, bereits am Dienstag in Traunstein dabei war, aber noch keine Spielgenehmigung hatte. „Wir hoffen, dass es bis Freitagabend klappt“, so Lamotte.

Zuwachs können die Pullacher dringend gebrauchen. In den jüngsten vier Pflichtspielen saßen jeweils nur entweder zwei oder drei Feldspieler auf der Bank. Abgesehen von den mangelnden Wechseloptionen wirkt sich die personelle Situation auch im Übungsalltag aus, wobei Lamotte „viel Besuch durch Gastspieler“ hat, die die Trainingsgruppe auffüllen. (Umberto Savignano)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Schmitt, Belachew, Güllüoglu, Nguyen, Burghard, Marseiler, Tomicic, Bacher, Stapf