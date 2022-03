SC Baierbrunn: Neue Flutlichtanlage spart eine Menge Energie

Von: Robert Gasser

Der Baierbrunner Fußballplatz erstrahlt im hellen Licht. © SC Baierbrunn

Konrad Kastl vom SC Baierbrunn: „Die alte Anlage war 40 Jahre alt und ein wahrer Stromfresser.“

Baierbrunn – Die Fußballer des SC Baierbrunn freuen sich über eine neue LED-Flutlichtanlage, die – vereinfacht gesagt – bei halbem Energieverbrauch doppelt so hell leuchtet. Die Steuerung über eine Smartphone-App ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienung, sondern auch eine Teilausleuchtung des Fußballplatzes im Training je nach Bedarf, meldet der SC Baierbrunn in einer Pressemitteilung. Unterm Strich steht dementsprechend im Betrieb eine ausgezeichnete CO2-Bilanz. Vor diesem Hintergrund wurde die Anschaffung des SCB sowohl von der Gemeinde Baierbrunn als auch über die Umweltförderung des Bundes bezuschusst. Die Ausschreibung und Anschaffung erfolgte in Eigenregie des Vereines. Dazu Konrad Kastl, Mitglied des Vorstandes und mit der Durchführung des Projektes betraut: „Die alte Anlage war 40 Jahre alt und ein wahrer Stromfresser. Dabei konnte sie in den letzten Jahren nicht einmal mehr die Vorgaben des Verbandes zur Ausleuchtung eines Fußballplatzes erfüllen. Das neue LED-Flutlicht ist nun die Belohnung für die vielen Tage und Stunden, die wir im Verein in die Anschaffung der Anlage und die Formulierung der Anträge für den Bundeszuschuss investiert haben. Umso mehr möchten wir uns bei der Gemeinde Baierbrunn für die unkomplizierte finanzielle Unterstützung bedanken. Gerade in diesen Zeiten ist das sicherlich eine sehr sinnvolle Investition.“

Die neue Flutlichtanlage hatte ihre offizielle Premiere bereits im Oktober. Da spielte die D-Jugend des SC Baierbrunn im vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg gegen den MTV Berg. Nach einem spannenden Spiel und Halbzeitstand von 1:1, kamen die Isartaler in der zweiten Hälfte richtig in Schwung und gingen mit einem 5:1 vom Platz. So kam auch erstmals die sogenannte Torjubel-Funktion des Flutlichts zum Einsatz und ein wenig Profi-Atmosphäre erfüllte das Baierbrunner Rund. Der Aufstieg des SCB in die Kreisliga konnte zwei Spiele später klar gemacht werden. mm