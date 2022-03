SC Eltersdorf gegen SpVgg Unterhaching im Live-Ticker: Startet die Wagner-Elf eine Siegesserie?

Von: Vinzent Fischer

Will beim SC Eltersdorf die nächsten drei Punkte einfahren: Sandro Wagner, Trainer der SpVgg Unterhaching. © Imago / foto2press

Im Nachholspiel des 25. Spieltags in der Regionalliga Bayern ist die SpVgg Unterhaching zu Gast beim Aufsteiger SC Eltersdorf. Der Live-Ticker.

Die Elf von Trainer Sandro Wagner möchte einen Aufwärtstrend nach dem Sieg in Memmingen starten.

Anpfiff der Partie ist am Dienstag um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Eltersdorf / Unterhaching - Sandro Wagner und die SpVgg Unterhaching können aufatmen. Nach dem Fehlstart in das Fußball-Jahr 2022 mit den zwei Niederlagen gegen die SpVgg Bayreuth und den VfB Eichstätt. Am Samstag konnte das Team von Trainer Sandro Wagner mit 2:0 beim FC Memmingen gewinnen. Ist der Auswärtssieg im Allgäu möglicherweise der Beginn eines Aufwärtstrends bei der SpVgg Unterhaching? Sportlich sind die Hachinger im bedeutungslosen Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle angelegt. Der Verein um Präsident Manni Schwabl will die laufende Saison nutzen, um in der kommenden Spielzeit einen neuen Anlauf in Richtung Drittliga-Rückkehr zu nehmen.

Thomas Kasparetti, Co-Trainer der Vorstädter, will gegen das Kellerkind SC Eltersdorf nachlegen. „Gegen Memmingen waren es gute 90 Minuten auf schwierigem Untergrund. Da mussten wir uns den Sieg hart erarbeiten. Und ähnlich wird es in Eltersdorf. Uns geht‘s um die Weiterentwicklung, aber im Fußball geht‘s auch immer um Zählbares. Wir möchten auch in Eltersdorf wieder drei Punkte holen“, ließ er im Vorfeld der Partie verlauten. Verzichten müssen die Hachinger dabei auf Niclas Anspach, Dominik Stahl, José Vunguidica. Fraglich sind zudem die Einsätze von Markus Schwabl (Rippenprellung) und Jannis Turtschan (Hüftprellung). (Vinzent Fischer)