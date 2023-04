SC Grüne Heide: Die Verfolgungsjagd geht weiter

Von: Patrik Stäbler

Zwei Fäuste für ein Halleluja: Torjäger Christian Häusler (2.v.r.) schießt Grüne Heide spät zum 1:0-Sieg gegen Kirchseeon. © Gerald Förtsch

Es gibt nur einen Wermutstropfen aus Sicht der Heide-Kicker – wieder einmal. So fahren nicht nur sie an diesem Spieltag drei Punkte ein, sondern auch der Spitzenreiter SC Baldham hält sich beim FC Phönix München erneut schadlos. Somit liegt der Aufsteiger aus Fischerhäuser in der Tabelle weiterhin einen Punkt hinter dem Konkurrenten – und hinter dem direkten Aufstiegsplatz.

Fischerhäuser – Auf Christian Häusler ist eben Verlass beim SC Grüne Heide. Mehr als eine Stunde lang müht sich der Tabellenzweite der Kreisliga 3 in der Heimpartie gegen den ATSV Kirchseeon, zeigt dabei einen flotten Offensivfußball und erspielt sich auch etliche Chancen. Der Haken: Die Kugel will einfach nicht ins Tor – bis zur 70. Minute.

Denn da zwirbelt Michael Niggl eine Ecke zu Christian Häusler in den Sechzehner. Und dort macht der Torjäger mit dem Ball genau das, was er zuvor in 18 Spielen schon 18 Mal getan hat. Nämlich: Der 27-Jährige befördert die Kugel ohne viel Federlesens ins Netz – zum 1:0-Siegtreffer für seine Mannschaft.

„Christian ist ein guter Typ, der gut zu uns in die Kabine passt“, sagt Heide-Manager Philipp Walter über den besten Goalgetter der Kreisliga 3, der im Sommer vom SV Zamdorf in den Ismaninger Ortsteil gewechselt ist. Und auf dem Platz, so Walter, „weiß er einfach, wo das Tor steht“. Diesen, für einen Stürmer nicht ganz unwichtigen Orientierungssinn, stellt Christian Häusler also auch gegen Kirchseeon unter Beweis – und verhilft seinem Team dadurch zum vierten Sieg im vierten Spiel des Jahres. Dieser sei trotz des knappen Ergebnisses verdient gewesen, urteilt Philipp Walter. So habe Trainer Thomas Bachinger gar vom stärksten Auftritt seiner Elf in diesem Jahr gesprochen. „Denn in den Spielen davor haben wir uns schwer getan“, räumt der Manager ein.

Wir haben gehofft, dass wir oben mitspielen können. Aber dass es so gut laufen wird, hätten wir nicht gedacht.

Sorgen, dass die andauernde Verfolgungsjagd sich negativ auf die Stimmung in der Mannschaft auswirken könnte, hat Philipp Walter indes nicht. „Wir schauen nach den Spielen kurz auf die Tabelle, denken uns: Schade!, und dann geht der Blick schon wieder aufs nächste Wochenende“, sagt der Manager. „Denn wenn Baldham patzen sollte, wollen wir da sein.“

Und falls nicht, würde der SC Grüne Heide, dessen Vorsprung auf Tabellenrang drei bereits 16 Punkte beträgt, eben in die Relegation gehen und auf diesem Weg den Sprung in die Bezirksliga versuchen. Dort hat der Klub zuletzt 2018/19 gekickt, ehe er sich nach zwei Abstiegen in Folge plötzlich in der Kreisklasse wiederfand. Trotz dieser Talfahrt fiel die Mannschaft um Trainer Bachinger nicht auseinander. Vielmehr rappelte sich das Team wieder auf, spazierte in der Kreisklasse zur Meisterschaft und schnuppert nun am zweiten Aufstieg in Serie.

„Wir haben gehofft, dass wir oben mitspielen können“, sagt Philipp Walter. „Aber dass es so gut laufen wird, hätten wir nicht gedacht.“ Doch angesichts der Ausgangslage wolle man nun in die Bezirksliga, betont der Manager. Unabhängig davon, ob das klappt, haben Coach Thomas Bachinger und seine Assistenten Michael Niggl und Harald Lutz bereits für eine weitere Saison beim SC Grüne Heide zugesagt. Ebenso hätten alle Spieler ihren Verbleib angekündigt, berichtet Philipp Walter – „unabhängig von der Liga“. (PATRIK STÄBLER)

SC Grüne Heide – ATSV Kirchseeon 1:0 (0:0)

Heide: Stock, Spengler, Cherubin (87. Brodschelm), Schneider, T. Niggl, Ertl (81. Glasner), Geßler (46. Dabernig), Wick, M. Niggl, Eisl, Häusler (90. Weiderer).

Tor: 1:0 Häusler (70.).

Schiedsrichter: Benedikt Oestreich – Zuschauer: 50.