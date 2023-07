SC Grüne Heide: Nach dem Durchmarsch kleine Brötchen backen

Von: Patrik Stäbler

Daniel Stock macht mangels Ersatz vorerst als Torwart weiter © Fupa

Fischerhäuser – „Aber mir macht’s immer noch riesigen Spaß“, betont Bachinger. „Außerdem waren die letzten zwei Jahre ja auch sehr erfolgreich.“ Tatsächlich führte der Coach sein Team nach zwei Abstiegen in Serie von der Kreisklasse zurück in die Bezirksliga – und das in beeindruckender Manier. So mussten die Heidler in den vergangenen beiden Saisons insgesamt nur zwei Niederlagen hinnehmen. In der Bezirksliga werde nun aber ein anderer Wind wehen, ist Bachinger überzeugt, weshalb er mit Blick auf das Saisonziel betont: „Für uns geht es nur darum, dass wir am Ende über dem Strich stehen – und zwar über dem unteren Strich, nicht über dem oberem.

Ganz andere Ansprüche hat da der Auftaktgegner der Heidler, der SV Manching. Laut Bachinger ist der Club aus dem Landkreis Pfaffenhofen der „absolute Topfavorit“ auf die Meisterschaft. „Was die alles verpflichtet haben, das ist eine ganz andere Dimension.“ Entsprechend gehe der Aufsteiger am Samstag als krasser Außenseiter ins Rennen, unterstreicht der Trainer. „Trotzdem fahren wir da natürlich hin, um zu gewinnen.“

Personell kann Bachinger in Manching bis auf die verletzten Deniz Sonkaya und Benjamin Dabernig sowie den verhinderten Jonas Wick aus dem Vollen schöpfen. Mithin dürfen also auch die vier Neuzugänge – Riad Hausic, Manuel Schricker, Philipp Tauscher und Florian Thoss – auf einen Einsatz hoffen. Mit den Sommertransfers gibt sich der Trainer betont zufrieden. Lediglich einen Torwart hätte er gerne noch verpflichtet, schließlich wollte Daniel Stock eigentlich eine Pause einlegen. Da der Verein jedoch keinen Keeper finden konnte, habe sich der 26-Jährige bereit erklärt, vorerst weiterzumachen, sagt Bachinger – zumindest so lange, bis der verletzte Deniz Sonkaya zurückgekehrt ist. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Stock, Arnold, Brodschelm, Thoss, Hausic, T. Niggl, Schricker, Weiderer, Gessler, Glasner, Häusler.