SC Grüne Heide hadert trotz Ausgleich in der Nachspielzeit: „Das ist eine gefühlte Niederlage“

Von: Patrik Stäbler

Philipp Walter fordert die Spieler des SC Grüne Heide auf, „wieder in die Spur“ zu kommen. © Max Gillmeier (SC Grüne Heide Ismaning)

Trotz des Last-Minute-Ausgleichs in Attaching zählt Philipp Walter die Mannschaft des SC Grüne Heide an. Der Teammanger findet klare Worte.

Fischerhäuser – 94 Minuten sind in der Partie des SC Grüne Heide Ismaning beim BC Attaching absolviert, als Christian Häusler den Ball in die Mitte bringt - beim Stand von 1:2 aus Sicht der Gäste. Dort landet die Kugel bei Marcel Gessler, der selbige „irgendwie ins Tor stolpert“, wie es Teammanager Philipp Walter hernach formuliert. Wer nun aber erwartet, das späte 2:2 und der Punktgewinn würden den Aufsteiger in Glücksseligkeit versetzen, der sieht sich getäuscht.

„Das ist eine gefühlte Niederlage“, kommentiert Walter. „Weil du gegen eine Mannschaft wie Attaching eigentlich gewinnen musst.“ Doch angesichts der mauen Leistung seiner Elf sei das Remis „völlig gerecht“, sagt der Teammanager, der nach vier Punkten aus fünf Saisonspielen an sein Team appelliert: „Die Jungs müssen jetzt langsam bei sich im Kopf aufräumen und wieder in die Spur kommen.“

Marcel Gessler rettet dem SC Grüne Heide Ismaning in Attaching einen Punkt in der Nachspielzeit

Denn vor allem in den ersten 35 Minuten habe bei Grüne Heide „das Einmaleins des Fußballs gefehlt“, kritisiert Philipp Walter. Die Folge: Nach 22 Minuten heißt es 0:2 - auch weil Jürgen Glasner zwischenzeitlich einen Elfmeter verschießt. Kurz vor der Halbzeit gibt es erneut einen Strafstoß für den Aufsteiger, den Christian Häusler zum 1:2 einnetzt. In der 2. Hälfte spielt Ismaning dann nach einer Ampelkarte ab der 64. Minute in Überzahl. „Doch vorne hat bei uns der letzte Wille gefehlt“, moniert Philipp Walter.

Und so deutet bereits alles auf eine Niederlage hin - bis Marcel Gessler den Ball in der Nachspielzeit doch noch ins Tor bugsiert. (ps)

Heide: Grotkasten (23. Sonkaya), Arnold, Thoss, Brodschelm (60. Weiderer), Wick, Cherubin, Hausic (60. Ertl), Heinenberg (55. Gessler), Häusler, Schricker, Glasner (73. Inajetovic)