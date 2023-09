SC Grüne Heide sucht seine Form

Von: Patrik Stäbler

Chefcoach Thomas Bachinger ist zurück an der Seitenlinie. © Fupa

Zwei Jahre lang sind die Fußballer des SC Grüne Heide Ismaning auf der Erfolgswelle gesurft. Aus der Kreisklasse marschierte das Team von Trainer Thomas Bachinger in die Bezirksliga und ging dabei in all der Zeit bloß in zwei Partien als Verlieren vom Platz. In dieser Saison jedoch können sich die Heide-Kicker, um im Bild zu bleiben, kaum noch aufs Brett hieven: Mit nur vier Punkten aus sechs Spiele ist der Club aktuell Tabellenvorletzter der Bezirksliga Nord.

Fischerhäuser – „Wir spielen noch nicht das, was wir die letzten zwei Jahre gespielt haben“, gesteht Teammanager Philipp Walter vor dem Duell beim TSV Gaimersheim am Samstag um 16 Uhr. Er verortet das Problem vor allem in den Köpfen der Kicker. „Wir sind noch nicht in der Liga angekommen“, sagt Philipp Walter. „Vielleicht ist der eine oder andere auch zu nervös.“

Was es brauche, so der Teammanager, sei ein Erfolgserlebnis – am besten schon am Samstag im Duell mit einem anderen Liganeuling. Der hat freilich einen besseren Start hingelegt als die Heidler und doppelt so viele Punkte gesammelt. Personell müssen die Gäste auf Jonas Wick verzichten, der mit einem Innenbandriss wohl länger ausfällt. Ein Fragezeichen steht hinter Maximilian Ertl, der Probleme mit dem Sprunggelenk hat. Wieder dabei ist dagegen Thomas Bachinger: Er war zuletzt im Urlaub und sei von seinen Co-Trainern Harald Lutz und Michael Niggl „sehr gut“ vertreten worden, lobt Philipp Walter. Nun kehrt der Chefcoach also an die Linie zurück. (ps)

Voraussichtlich Aufstellung: Grotkasten, Rott, Thoss, Arnold, Cherubin, Ertl, T. Niggl, Heinenberg, Häusler, Schricker, Gessler.