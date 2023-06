Nach zwei Aufstiegen in Folge: SC Grüne Heide peilt Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord an

Von: Michael Zbytek

Teilen

Der SC Grüne Heide ist nach zwei beeindruckenden Saisons zurück in der Bezirksliga. © Jeanette Stock

SC Grüne Heide kehrt nach zwei Meisterschaften in Serie in der Bezirksliga zurück. Trainer Bachinger lobt den Zusammenhalt in der Mannschaft.

Ismaning – Erst zur Saison 2018/19 stieg der SC Grüne Heide in die Kreisliga ab. In der nächsten Saison folgte der Absturz in die Kreisklasse. Dennoch vertraute die Vereinsführung weiter auf Trainer Thomas Bachinger. Und das sollte sich auszahlen: Nach der zweiten Meisterschaften in Folge ist der SC zurück in der Bezirksliga. Bachinger lobt vor allem die Mannschaftsgeschlossenheit: „Wir sind glücklich, Spieler zu haben, die alles für den Verein geben. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist einfach beeindruckend“.

Lediglich zwei Niederlagen in den letzten 52 Ligaspielen

Außerdem stellt Bachinger die Leistung der Neuzugänge heraus, die einen großen Teil zum Erfolg beigetragen haben: „Ohne die Qualität, die zu uns gestoßen ist, hätten wir es nicht geschafft. Zusammen mit den langjährigen Spielern des Vereins waren wir kaum zu schlagen.“ Tatsächlich kassierte der SC Grüne Heide in beiden Meistersaisons jeweils nur eine Niederlage und holte zweimal starke 63 Punkte aus 26 Spielen.

In der letzten Spielzeit entschieden die Ismaninger den Meisterschafts-Zweikampf mit dem SC Baldham für sich. „Mit Baldham hatten wir echt einen harten Gegner in der Liga, der am letzten Spieltag noch auf einen Punkt dran war. Ich bin mir sicher, dass sie diese Saison Meister werden“, sagt Bachinger.

SC Grüne Heide Ismaning: Neueinteilung in Bezirksliga Nord

Jetzt freut sich der SC-Trainer erstmal auf die kommende Spielzeit, hält aber trotz der beiden Aufstiege den Ball flach: „In der Bezirksliga geht das richtige Fußballspielen erst los. Wir versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und dann schauen wir weiter,“ erklärt er. Die Mannschaft soll im Laufe der nächsten Wochen noch verstärkt werden, um das Ziel „Klassenerhalt“ zu schaffen.

Nachdem der SC zunächst in die Bezirksliga Ost gepackt wurde, weicht er durch die Neueinteilung gemeinsam mit dem FC Langengeisling und dem FC Moosinning in die Gruppe Nord. Besonders auf das Derby gegen den FC Moosinnig freuen sich die Ismaninger. Mit der ursprünglichen Ligaeinteilung hatte Bachinger keine Probleme gehabt: „Ich war etwas überrascht, wie wir eingeteilt worden sind. Letztendlich musst du aber einfach gegen die spielen, die in der Liga sind. Fertig.“ (Michael Zbytek)