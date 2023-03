„Schwaig gehört in die Landesliga“ – Kirchheims Trainer hält viel von seinem heutigen Gegner

Von: Helmut Findelsberger

Der FC Schwaig am Boden? Auch wenn Markus Straßer beim 1:1 gegen den TSV Brunnthal alle Viere von sich streckt – sein Team hat sich noch längst nicht aufgegeben. Foto: Christian riedel © Christian Riedel

Nach zwei Heimspielen zum Frühjahrsrundenstart geht es für den FC Schwaig am heutigen Freitagabend zum Kirchheimer SC – Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Schwaig – Nur einen Zähler rangiert der KSC hinter den punktgleichen Ampfing und Forstinning. Nur ein 1:1 zum Auftakt gegen Dachau und zuletzt eine 0:3-Niederlage in Grünwald führten dazu, dass der KSC tabellenmäßig nicht noch besser dasteht. Der 34-jährige Steven Toy, mit Unterhaching und Heimstetten in Regional- und Bayernliga aktiv, war die letzten sechs Saisonen Spielertrainer. „Die vielen jungen Spieler in unserem großen Kader machen es sehr gut, da muss ich meinen Körper nicht mehr quälen“, gibt er zu. Pechvogel Thomas Branco de Prito hatte sich gegen Grünwald zum zweiten Mal in seiner Laufbahn eine Achillessehne gerissen. „Dem hab ich versprochen, dass wir im Frühjahr 24 nochmal gemeinsam auflaufen“, erzählt Toy. Der Verletzungsschock nach 30 Minuten beeinflusste auch die Leistung seiner Mannschaft zuletzt beim 0:3 bei „ganz starken Grünwaldern“. Im Sturm geben zwei 21-Jährige den Ton an mit Alessandro Cazorla (13 Tore) und dem Ex-Altenerdinger Kerim Özdemir (7) – Luca Maurer (5) ist krank und Peter Schmöller (7) auf Auslandssemester.

„Schwaig gehört auf alle Fälle in die Landesliga“

„Schwaig gehört auf alle Fälle in die Landesliga“, sagt Toy, auch wenn gegenüber der letzten Saison die Rollen völlig vertauscht sind. Zum Frühjahrsstart war Kirchheim Drittletzter, mit nur zwölf Punkten, und wurde am Ende Zwölfter. Schwaig ist jetzt Drittletzter, aber mit 24 Punkten. „Der Beweis, wie eng alles ist“, für den KSC-Coach.

Zuletzt beim enttäuschenden 1:1 im Kellerduell gegen Brunnthal war die Ausfallliste bei den Sportfreunden schon lang.

„Es hätte trotzdem reichen müssen“, gibt Spielertrainer Ben Held zu, „und ich selbst habe mehrere sehr gute und mindestens eine hundertprozentige Tormöglichkeit nicht reingemacht“. Von den Fehlenden ist nur Bilal Ibrahim zurück im Kader. Einen Abgang und einen Neuen gibt’s beim FCS: Daniel Stich, 2021 nach 135 Landesligaspielen mit Mitterteich beruflich bedingt in den Landkreis gekommen, legt eine Pause ein. Seit einigen Wochen trainiert aber wieder einer mit, der aus dem Norden Bayerns kommt: Der 25-jährige Niko Papatzimos hat nach seiner Schweinfurter Nachwuchszeit einige Jahre pausiert. Laut Held ist er „verhältnismäßig gut drauf und wird im Kader stehen“. Tipp: 1:0 für Schwaig (Helmut Findelsberger)

Der FCS-Kader

F. Hornof (Sternberg); Jell, Ibrahim, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, Held, Fichtlscherer, Georgakos, Bartl, L. Hones, Brummer, Maier, Ndiaye, Buchauer, M. Hones.