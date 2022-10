Schlechte Erfahrung auf Kunstrasen

Von: Umberto Savignano

Teilen

SV Pullach zu Gast beim Tabellendritten SpVgg Landshut

Pullach – Mit Betreten des Spielfelds könnten heute bei den Fußballern des SV Pullach unangenehme Erinnerungen wach werden: Die Landesligapartie beim Tabellendritten SpVgg Landshut ( 19.30 Uhr), die zugleich als Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal zählt (bei Remis gibt es also Elfmeterschießen), findet nämlich auf Kunstrasen statt.Für die Raben ist es das zweite Spiel auf nicht natürlichem Geläuf in dieser Saison. Der erste Auftritt, vor drei Wochen zuhause gegen den Kirchheimer SC, geriet mit 0:6 zum Debakel. Trainer Fabian Lamotte hofft, dass sich die Fehler von damals nicht wiederholen: „Jeder Kunstrasen ist ein bisschen anders zu spielen, aber wir sollten aus diesem Spiel definitiv lernen.“

Was das Personal betrifft, gibt es beim Tabellen-14. gute und weniger gute Meldungen. Elian Schmitt und Yanis Marseiler sind wieder einsatzbereit. Dagegen fehlt Naod Belachew in den nächsten drei Spielen wegen einer Rotsperre. Der fürs Mittelfeldzentrum so wichtige Josef Burghard ist nach wie vor verletzt, dazu fällt gegenüber der Vorwoche Keita Kawai wegen Krankheit aus. Die größte Sorge macht den Raben allerdings die Torwartposition.

Ob Marijan Krasnic nach seinem Muskelfaserriss wieder hundertprozentig fit ist, sollte sich beim gestrigen Abschlusstraining (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) herausstellen. Falls nicht, müsste Lamotte improvisieren, denn der Einsatz von Maximilian Hug, der Krasnic in den letzten beiden Partien vertrat, ist wegen einer Fingerverletzung ausgeschlossen. Und einen dritten Keeper gibt es nicht: „Alle gelernten Torhüter im Verein sind zu jung und deshalb nicht spielberechtigt“, so Lamotte. Er habe sich trotzdem noch keinen Notnagel für den Kasten ausgesucht, versicherte der Coach vor der letzten Übungseinheit dieser Woche, denn: „Wir hoffen schon, dass Marijan spielen kann.“ Im Training stand der 39-jährige Lamotte übrigens selbst zwischen den Pfosten, doch diese Lösung kommt kaum in Frage: „Das ist nicht gerade meine Wunschposition.“

Gegner Landshut liegt aussichtsreich im Aufstiegsrennen, hat dies aber vor allem dem Bombenstart mit fünf Siegen in den ersten sechs Partien zu verdanken. In den neun Begegnungen danach holte die „Spiele“ mit zwölf Punkten nur zwei mehr als der SVP. Vor allem zuhause, wo sie alle ihre drei Niederlagen kassierten, schwächeln die Niederbayern. „Sie sind aber Dritter und zählen für mich zum Favoritenkreis“, sagt Lamotte, den Tendenzen beim Gegner ohnehin nur am Rande interessieren: „Wir müssen auf uns schauen, das haben wir in letzter Zeit nicht gut hinbekommen.“ Der Trainer ist auch nach zuletzt drei Niederlagen indes felsenfest davon überzeugt, dass sein Team die Kurve kriegt: „Es ist Oktober, abgerechnet wird im Mai. Jedem, der uns jetzt schon in der Bezirksliga sieht, empfehle ich, bis dahin abzuwarten.“ um