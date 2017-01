Schlottner fährt für Deutschland zur WM

Bundeswehr-Fußball-Nationalmannschaften

Unterföhring - Was für ein Erlebnis für Unterföhring-Spieler Uwe Schlottner. Mit der Bundeswehr-Fußball-Nationalmannschaften fährt der Bayernliga-Spieler zur WM in den Oman.

Die Nationalmannschaft der Bundeswehr nimmt vom 13.-29. Januar 2017 am 2nd CISM World Football Cup in Muskat, Oman teil. Mit dabei: Uwe Schlottner vom FC Unterföhring. Der Bayernliga-Spieler ist einer von 23 Kickern, die Deutschland beim Turnier vertreten dürfen.

Das erste Spiel für Schlottner und Co. steht am 16. Januar auf dem Programm. Das deutsche Team muss gegen den zweimaligen Militärweltmeister Algerien antreten. Zwei Tage später am 18. Januar steht die Partie gegen den vermeintlichen „Geheimfavoriten“ Nord Korea an. Im letzten Gruppenspiel spielen die deutschen Militärkicker gegen die Auswahl des Irans.

Info: In der Gruppe der Bundeswehr-Fußball-Nationalmannschaften spielt Algerien, Nordkorea und Iran. Das erste Spiel ist gegen Algerien am kommenden Montag um 17:00 Uhr. Fussball Vorort wird euch über den Turnier-Verlauf auf dem Laufenden halten.

Text: Christoph Seidl

Quelle: fussball-vorort.de