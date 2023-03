FC Deisenhofen U23: Schlüsselspiel im Abstiegskampf

Von: Umberto Savignano

Zu einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd empfängt die auf Rang zwölf am Rande der Relegationszone wandelnde U23 des FC Deisenhofen heute (19.30 Uhr) den Tabellenvorletzten MTV Berg. Die Gäste warten seit acht Partien auf einen Sieg, weisen bereits acht Zähler Rückstand zur FCD-Reserve auf, sind aber doch mit großer Vorsicht zu genießen, wie deren Coach Felix Scherer glaubt: „Berg ist eine kleine Wundertüte und immer wieder für eine Überraschung gut.“

Deisenhofen – Zuletzt konnten die Würmseer mit dem 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten TSV Murnau Selbstvertrauen aufbauen, doch das muss die Blauhemden nicht erschrecken: Schließlich gewannen sie vor einer Woche mit 2:1 beim SC Unterpfaffenhofen-Germering, der seinerseits davor in Murnau sogar 5:2 siegte.

Aus diesem Erfolg konnte seine Mannschaft für das heutige Duell einiges mitnehmen, findet Scherer: „Berg kommt sehr viel über lange Bälle, da müssen wir aufpassen und den Kampf gut annehmen, so wie in Unterpfaffenhofen.“ Denn auch der SCU habe in der Schlussphase so agiert. „Da haben wir uns gut darauf einstellen können“, sagt der FCD-Coach.

Dagegenhalten allein genüge aber nicht, glaubt Scherer: „Wir müssen versuchen, die Kontrolle zu bekommen, damit es nicht die ganze Zeit hin und her geht, denn dann besteht immer die Gefahr bei den zweiten Bällen.“ Um solch ein wildes Spiel zu vermeiden, sei Sebastian Hahn, der Rekonvaleszent aus dem FCD-Bayernligakader, der in Unterpfaffenhofen beide Tore erzielte, genau der geeignete Mann: „Er hat die spielerische Qualität und die Ruhe.“ Scherer ist optimistisch, dass Hahn noch einmal für sein Team abgestellt wird: „Er braucht Spielminuten und die Belastung in der Bayernliga ist noch mal was anderes als in der Bezirksliga.“ Ansonsten hat der Trainer zwar wenig Verstärkung von oben zu erwarten, aber doch ausreichend Optionen: „Wir sind relativ komplett.“ (um)