Kirchheim-Trainer Steven Toy: „Unsere Akklimatisierungsphase sollte nun so langsam vorbei sein

Von: Nico Bauer

Drei Tore, zwei Vorlagen: Alessandro Cazorla liefert auch in der Bayernliga. © FuPa/ Bernhard Schmöller

Auf ein Neues. Bayernliga-Aufsteiger Kirchheimer SC startet den achten Anlauf für den historischen ersten Sieg in der Bayernliga.

Kirchheim – Aber gegen den TSV Kottern (Freitag, 19:30 Uhr) hängen die Trauben sehr hoch. Die Allgäuer haben schon in der vergangenen Saison vorne mitgespielt und mit 16 Punkten aus sieben Spielen eine Topbilanz.

Den Kirchheimern ist nicht entgangen, dass in der Vorwoche elf Garchinger gegen zehn Kotterner chancenlos waren. Kirchheim empfängt mit der schlechtesten Defensive der Liga (23 Gegentore) die zweitbeste Offensive (18 Tore).

„Wir haben unsere besten Spiele gegen die stärksten Gegner gemacht“, sagt KSC-Trainer Toy

Aber man ist nicht so weit von der Konkurrenz weg, wie es der eine Punkt oder die Gegentore vermuten lassen. „Wir haben unsere besten Spiele gegen die stärksten Gegner gemacht“, sagt KSC-Trainer Steven Toy. Gegen Teams wie Heimstetten, Pipinsried oder Landsberg war man nicht weit von Punkten entfernt, und das nehmen die Spieler bei diesem Flutlichtkick mit auf den Platz. Schließlich haben die Kirchheimer in solchen Spielen kaum etwas zu verlieren. Und das Team kickt mutig auch in der neuen, für viele unbekannten Liga.

Dieses Spiel gegen den TSV Kottern muss Steven Toy noch ohne seine beiden im Urlaub weilenden Co-Trainer Ricardo Jacobi und Korbinian Vollmann bestreiten. Die Trainingseinheiten unter der Woche musste er aber nicht ganz alleine bestreiten. Der ehemalige Stürmer und Co-Trainer Fabian Löns unterstützte den Trainer in den vergangenen Tagen.

Kirchheimer SC hält gut dagegen – aber nicht über die kompletten 90 Minuten

In der Vorbereitung auf das Kottern-Spiel kümmerte man sich beim Aufsteiger nicht allzu viel um die wissenschaftliche Analyse des Gegners. „In unserer Situation sind wir gut beraten, auf uns selbst zu schauen“, sagt Toy und betont , dass seine Mannschaft in jedem Spiel ihre Chancen habe. Sorgen um die Ligatauglichkeit müsse man sich erst dann machen, wenn diese Möglichkeiten nicht mehr da sind. Auch beim defensiven Verhalten gebe es Fortschritte.

Das Problem der Kirchheimer ist nur, dass man noch nicht die kompletten 90 Minuten die Leistungsgrenze halten kann. Das ist für den Trainer erklärbar, weil das schnellere Spiel auch im Kopf die Challenger in andere Levels verändert. „Unsere Akklimatisierungsphase in der Bayernliga sollte nun aber so langsam vorbei sein“, betont Steven Toy. Und wenn dann der erste Sieg eingefahren ist, wird das dem Aufsteiger noch einen zusätzlichen Schub geben. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner, Ecker, Hert, Milla Nava, Prgomet, Zielke, Nacar, Wilms, Cazorla, Mauerer, Schmöller.