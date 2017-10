Schmidt hadert: "Zu wenig für unsere Ansprüche"

Rücken an Rücken: Der Deisenhofner Tobias Rembeck (im blauen Dress) beim Kopfballduell mit einem Hallbergmooser. Foto: Robert Brouczek

Deisenhofen momentan nur Mittelmaß

von Umberto Savignano schließen

Es bleibt dabei: Zuhause kommt der FC Deisenhofen in dieser Saison nicht richtig auf Touren: Gegen den VfB Hallbergmoos reichte es trotz hochkarätiger Möglichkeiten nach der Pause nur zu einem 1:1 (1:1).

Aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir ganz klar am Drücker waren, war es ein verpasster Sieg“, ärgerte sich Trainer Peter Schmidt.

Beide Teams starteten furios in die Partie: Für den FCD köpfte Luca Tschaidse auf Flanke von Martin Mayer freistehend drüber (2.), im direkten Gegenzug traf der Hallbergmooser Egor Keller den langen Pfosten.

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs kam dann aber auf jeder Seite nur noch eine weitere Chance dazu, und beide wurden genutzt. Marco Finster brachte Deisenhofen nach einem langen Ball von Mats Neumann in Führung (8.). Anselm Küchle glich aus, nachdem er von FCD-Kapitän Michael Vodermeier angeschossen worden war und erfolgreich nachsetzte (20.).

Das 1:1 zur Pause ging für Schmidt in Ordnung: „Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der beide Mannschaften im Aufbau ordentlich gespielt haben. Vorne gab es aber viele Fehlpässe, deshalb ging es ohne große Chancen schnell hin und her.“

Die zweite Hälfte bot ein anderes Bild: Die Deisenhofner drängten auf die Führung, hatten auch einige hochkarätige Möglichkeiten. So scheiterten der freistehende Tschaidse (62.), Linus Lorenz (67.) und Markus Kreuzeder mit einem Gewaltschuss (79.) an VfB-Keeper Florian Preußer. Lorenz erzielte mit einer abgerissenen Flanke sogar einen Treffer (65.), den die Gastgeber als regulär erachteten, dem Schiedsrichter Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) die Anerkennung allerdings wegen eines Zweikampfs abseits des Balles verweigerte. FCD-Stürmer Sebastian Lattermann sollte dabei ein Foul am gegnerischen Verteidiger begangen haben. „Meiner Meinung war es umgekehrt, aber da kann man nichts machen“, haderte Schmidt mit dem annullierten möglichen Siegtreffer.

So konnten die Gäste mit dem Remis am Ende wohl besser leben als sein Team. „Die Hallbergmooser waren in den letzten zehn Minuten offensichtlich zufrieden mit dem Punkt, die wollten es über die Zeit bringen, sie hatten auch Krämpfe.“ Dass seine Mannschaft hingegen durchmarschiert sei, war der positive Aspekt des Spiels: „Die Jungs sind konditionell fit“, lobte Schmidt.

Doch das reicht wohl nicht, um den Spitzenteams SV Türkgücü-Ataspor und SE Freising folgen zu können. „Drei Punkte aus den letzten vier Spielen sind zu wenig für unsere Ansprüche, auch wenn die Spiele gegen Türkgücü und Freising dabei waren“, sieht der FCD-Coach die Lage nüchtern: „Momentan müssen wir uns ganz klar im Mittelfeld einordnen und auch nach hinten ein bisschen aufpassen. Denn als nächstes spielen wir in Dachau, das wird nicht einfach.“

Quelle: fussball-vorort.de