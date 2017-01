Schmitt über JFG-Auflösung: "Es ist zu einem Politikum verkommen“

Scheitern des JFG Helenental

SV Heimstetten - Landkreis – Im Jahr 2011 ist nicht nur die JFG München-Land-Nord gegründet worden, sondern auch die JFG Helenental – mit den Stammvereinen FC Aschheim, TSV Feldkirchen und SV Heimstetten.

Letzterer verabschiedete sich 2014 aus der Kooperation im Großfeldbereich – im Vorjahr wurde die JFG dann komplett aufgelöst. Im Interview zieht SVH-Nachwuchskoordinator Christoph Schmitt eine Bilanz.

-Herr Schmitt, warum hat der SVH damals die Gründung einer JFG angestoßen?

Wir hatten gemerkt, dass wir alleine bei der Nachwuchsarbeit nicht vorankommen. Als kleiner Verein ist es immer schwierig, junge Talente leistungsgerecht zu fördern – man stößt personell und strukturell schnell an seine Grenzen. Also haben wir uns nach Partnern umgesehen und mit Kirchheim, Feldkirchen und Aschheim gesprochen. Der KSC hat dann kurzfristig zurückgezogen, und so sind wir mit den anderen zwei Klubs in die JFG gegangen.

-Doch das hat nicht funktioniert?

Am Anfang ist es gut gelaufen. Doch zum Ende hin ging es immer weniger ums Sportliche, stattdessen ist die JFG mehr und mehr zu einem Politikum verkommen. Schon innerhalb eines Vereins ist es nicht immer leicht, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und wenn drei Vereine zusammenarbeiten, dann verfolgt natürlich jeder seine eigenen Interessen.

-Auf den Austritt folgte beim SVH der Neuaufbau der Jugend, alle Mannschaften mussten in den untersten Ligen anfangen. Ein hartes Los?

Nein, das hat eigentlich ganz gut funktioniert – auch, weil wir mit mehr Jugendspielern aus der JFG rausgekommen als reingegangen sind. Inzwischen sind wir – abgesehen von der A-Jugend – im Nachwuchsbereich wieder richtig gut aufgestellt.

Das Gespräch führte Patrik Stäbler.

Quelle: fussball-vorort.de