Schnee verhindert Generalprobe des SV Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten – Die Generalprobe des SV Heimstetten für den nahenden Start in die restliche Regionalligasaison ist ins Wasser gefallen. Oder genauer gesagt: dem Schnee zum Opfer gefallen. Denn aufgrund der winterlichen Witterung musste das Testspiel des SVH gegen den SSV Ulm, den aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Südwest, abgesagt werden.

„Das ist natürlich ärgerlich“, kommentiert Co-Trainer Memis Ünver. „Eine Generalprobe ist immer wichtig. Und es wäre noch mal ein Spiel gegen einen guten Gegner gewesen, um zu sehen, wo wir wirklich stehen.“ Zugleich ist die Absage symptomatisch für eine Vorbereitung beim SVH, die Ünver als „ziemlich turbulent“ bezeichnet. So fielen nicht nur immer wieder Spieler aufgrund von Verletzungen und Krankheiten aus. Sondern insgesamt wurden auch drei Testspiele abgesagt - neben dem Duell gegen Ulm die Partien gegen Hallbergmoos sowie die U19 der SpVgg Unterhaching.

Immerhin: In punkto Personal sehe es inzwischen wieder deutlich besser aus, sagt der Coach. So sind die Langzeitverletzten Daniel Steimel, Sebastian Rosina, Valentin Micheli und Meriton Vrenezi allesamt wieder zurück im Mannschaftstraining. Für Jamin Kadiric liegt mittlerweile eine Spielgenehmigung vor; der Neuzugang ist somit ebenso einsatzbereit wie Stürmer Florian Roggermeier, der aus Unterhaching ausgeliehen wurden. Ein Fragezeichen steht derweil noch Winterverpflichtung Nummer drei, Ikenna Ezeala: Der 21-jährige Verteidiger, den der SVH vom österreichischen Zweitligisten Vorwärts Steyr ausgeliehen hat, ist nach wie vor angeschlagen. Für Heimstetten wird es am kommenden Samstag ernst: Dann tritt der Klub im ersten Liga Spiel des Jahres beim FV Illertissen an.