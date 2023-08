„Schnell den Schalter umlegen“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Im Interview über die Lage beim Kirchheimer SC bemängelt Angreifer Alessandro Cazorla die fehlende Konstanz beim Bayernliga-Aufsteiger. © Bernhard Schmöller

KSC-Stümer Cazorla über die Gründe der Misere.

Kirchheim – Die Bayernliga-Fußballer des Kirchheimer SC sehnen nach dem 3:5 gegen den TSV Kottern weiter das erste Erfolgserlebnis herbei. Angreifer Alessandro Cazorla sprach mit dem Münchner Merkur über die Pleite und die Gründe der Misere.

Herr Cazorla, am Freitagabend lag Ihr Team bereits nach fünf Minuten mit 0:2 hinten und ging dann mit einem derben 0:4-Rückstand in die Kabine – was ist da schiefgelaufen?

Wir müssen einfach von Anfang an voll da sein, gleich mit breiter Brust reingehen und die Zweikämpfe unbedingt wollen. Statt wie besprochen dem Gegner in den ersten Minuten keine Räume zu lassen, kassieren wir kurz nach dem Anpfiff das erste Tor. Überhaupt werden unsere vielen individuellen Aussetzer auf diesem Niveau eben gnadenlos bestraft.

Apropos Bestrafung: Drei Elfmetertore hintereinander fängt man sich auch nicht jeden Tag ein. Waren die allesamt berechtigt?

Man muss ganz einfach sagen, dass es die Gegenspieler da richtig schlau gemacht haben und wir in den jeweiligen Situationen eben nicht clever genug waren. Die ziehen da dann geschickt den Elfer. Aber die Strafstöße waren nicht entscheidend, Kottern war definitiv die stärkere Mannschaft, hatte weitere Torchancen und hat vollkommen verdient gewonnen.

Ihr Team kommt in erster Linie über die Mentalität, über die Geschlossenheit, über den Willen. Wo sind diese Vorzüge angesichts des einen Punktes und 12:28 Toren hin?

Die sind schon noch da, die Mannschaft gewinnt zusammen, und sie verliert zusammen. Und wir können es eigentlich, das haben wir auch schon bewiesen. Aber eine Halbzeit reicht eben nicht, wir müssen konstanter unsere Leistung bringen. Ich nehme mich da als Stürmer nicht aus, ich muss die wenigen Chancen auch besser nutzen. Wir müssen so schnell wie möglich den Schalter umlegen, dann kommt auch das Spielglück wieder zurück. Es wird Zeit – ich bin aber zuversichtlich, dass uns das bald gelingt. In der Halbzeitpause des Spiels gegen Kottern haben wir gesagt, wir hauen noch einmal alles raus. Selbst wenn der Gegner in der Schlussphase vielleicht nicht mehr hundert Prozent gegeben hat, müssen wir da auch erst einmal zu unseren Chancen kommen und unsere Tore machen.

Interview: Guido Verstegen