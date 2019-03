Schromm: "Die Jungs sind kaputt" - Haching braucht Punkte gegen Münster

Jetzt fällt auch noch Endres aus

von Christian Amberg schließen

Vier Spiele ohne eigenen Treffer und immer größere Verletzungssorgen. Bei der SpVgg Unterhaching stehen die Vorzeichen vor dem Spiel bei Preußen Münster auf Alarm.

Unterhaching– Die SpVgg Unterhaching braucht dringend Punkte, aber die Vorzeichen werden nicht besser. Für das Auswärtsspiel bei Preußen Münster fallen zwei weitere Spieler aus. Mit dem Match am Samstag (14 Uhr) endet für die gebeutelten Hachinger der Marathon der letzten vier Wochen.

Seit exakt einem Monat hangelt sich die SpVgg fast ausschließlich durch Englische Wochen. Training ist kaum möglich, die Aufarbeitung der meist erfolglosen Auftritte ebenfalls nur sporadisch. Spiel und Regeneration – für mehr bleibt keine Zeit. Die Partie in Münster ist das achte Pflichtspiel in einem Monat, langsam aber sicher kommt das Team auf dem Zahnfleisch daher. „Die Jungs sind kaputt“, sagte Cheftrainer Claus Schromm gestern, „aber gut drauf.“ Die immer dünnere Personaldecke machte zuletzt auch ein Durchwechseln auf verschiedenen Positionen unmöglich.

Haching-Coach Schormm: „Bekommen nicht mal mehr den Kader voll“

„Wir bringen am Samstag nicht einmal mehr den Kader voll“, musste der Coach nun vermelden, im Charter-Flieger nach Münster bleiben Plätze frei. Immerhin bleibt der Mannschaft durch den Flug zum Auswärtsspiel am Samstag eine neunstündige Busreise erspart. Dafür haben sie einen Tag mehr zu Hause – für Training und Regeneration. „Die Jungs sind saufroh, dass wir die Möglichkeit haben zu fliegen. Müssten wir mit dem Bus fahren, wären wir diesmal recht unfit auf dem Platz“, betont Schromm, „das zeigt sich hoffentlich in einem sportlichen Mehrwert.“

Eine weitere Schwächung muss die SpVgg aber neben dem ohnehin schon verletzten halben Dutzend an Akteuren dennoch verkraften: Am Mittwoch beim 0:0 gegen Cottbus hat es Abwehrchef Marc Endres erwischt. Eine Blessur an der Kniescheibe zwingt ihn für mindestens ein bis zwei Wochen zum Zuschauen. Er ergänzt das prominente Lazarett rund um Kapitän Josef Welzmüller und Stürmer Stephan Hain.

Haching und Münster in der Krise

Zudem ist Lucas Hufnagel nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt und damit eine Option im lahmenden Angriff nicht dabei. „Und was das Offensivspiel betrifft, läuft bei uns im Moment nicht alles wirklich rund“, gesteht Schromm ein.

Als Favorit reist die SpVgg diesmal nicht an, auch wenn der Gegner in der Tabelle hinter den Hachingern steht. Die Gastgeber liegen mit 38 Zählern auf Platz zwölf der Drittliga-Tabelle und brauchen noch dringender Punkte. „Wir haben jetzt immerhin schon mal die Vier davor“, sagt Schromm nach dem Erreichen der 40-Punkte-Marke am Mittwoch, „Münster hat noch den ein oder anderen Punkt weniger.“ Der Klub von Trainer Marco Antwerpen steckt aktuell auch in einer Krise. Die letzten drei Partien gingen verloren, alle ohne eigenen Treffer. Unterhaching ist bereits seit vier Spielen ohne Tor. Münster holte in den neun Partien 2019 aber immerhin neun Punkte, die SpVgg nur fünf. Im Preußenstadion konnte Haching bei sechs Anläufen erst einmal gewinnen, das Hinspiel im Oktober endete 1:1.

So könnte die SpVgg Unterhaching spielen:

Königshofer – Schwabl, Winkler, Greger, Dombrowka – Kiomourtzoglou, Hong – Krauß, Widemann, Bigalke – Schimmer.