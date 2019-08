Schwabl setzt auf soziales Verhalten: „Sonst gibt es richtig Ärger“

Präsident kennt jedes Spielerzeugnis

Manfred Schwabl Präsident des Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching, legt bei jungen Fußballspielern größten Wert auf ordentliche Noten und soziales Verhalten.

„Wenn das nicht passt, gibt es richtig Ärger“, sagte der 53 Jahre alte Vereinschef der „Süddeutschen Zeitung“. Konkret bedeute das, zuerst werde ein persönliches Gespräch geführt und dann gebe es Trainingsverbot. Kein Training heiße auch kein Spiel. „Und wenn die Mama anruft und sich beschwert, weil ja alles so ungerecht ist, dann verlängern wir das um vier Wochen.“ Er kenne jedes Zeugnis eines Jungspielers, so der Präsident. In Lernfächern gebe es für ihn keinen Grund, schlecht zu sein. Das sei Faulheit und Desinteresse. KNA