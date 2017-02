Schwabl über Trainingslager: "Vielleicht wichtiges Mosaiksteinchen"

Gemeinsam mit Buchbach in Spanien

SpVgg Unterhaching - Die Hachinger sind seit Montag in Spanien und bereiten sich auf die Rückrunde vor. Der Spitzenreiter wohnt im gleichen Hotel wie Ligakonkurrent Buchbach.

Das könnte lustig werden. Der TSV Buchbach und die SpVgg Unterhaching bereiten sich im gleichen Hotel in Spanien auf die Rückrunde vor. In Oliva Nova wollen sich beide Teams für den Endspurt in der Regionalliga vorbereiten. Die Voraussetzungen könnten nicht unterschiedlicher sein: Haching hat 13 Spieltage vor Schluss einen Vorsprung von 19 Punkten auf den ersten Verfolger FC Bayern II. Buchbach hingegen steht auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz und hat einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer.

Die SpVgg muss in den kommenden Wochen und Monaten einen Weg finden, die Spannung innerhalb des Teams hochzuhalten. Die Meisterschaft dürfte binnen weniger Spieltage eingefahren sein, doch die absolute Topform braucht die Mannschaft von Trainer Claus Schromm vor allem in den Aufstiegsspielen. Mit dem Aufenthalt in der Region Valencia möchte Haching die Sinne schärfen: "Vielleicht ist das Trainingslager ein kleines, aber wichtiges Mosaiksteinchen auf dem Weg zurück in die 3. Liga", wird Manni Schwabl im kicker zitiert.

Dass die Mannschaft im gleichen Hotel wie die Spieler des "Kult-Klubs" wohnen, freut den SpVgg-Präsident ganz besonders. "Ich bin viel lieber mit Buchbach im Hotel als etwa mit Chelsea. Das sind lauter normale Leute, die Jahr für Jahr unglaublich viel auf die Füße stellen."

Quelle: fussball-vorort.de