Schwere Beine: FC Unterföhring unterliegt SV Dornach 1:2

Von: Nico Bauer

Unterföhring – Zentraler Punkt in der Vorbereitung des FC Unterföhring auf die Fußball-Landesliga war ein Wochenend-Trainingslager in Miesbach, zu dem sich der Landesligist den SV Dornach als Testspielgegner einlud. Das Spiel in Miesbach ging dann aber gegen den Bezirksliga-Club überraschend mit 1:2 (0:2) verloren.

Bereits nach 18 Minuten führten die mutig mitspielenden Dornacher 0:2. In der 8. Minute traf Abdullah Aynaci mit einem fantastischen Kunstschuss zum 0:1 und zehn Minuten später vollendete Anes Smajlovic einen Konter für den Underdog. Die Dornacher führten nicht unverdient und zeigten, dass sie sich mit diesem Leistungspotenzial in der Bezirksliga vor niemanden verstecken müssen. Spielerisch war das richtig gut von den Dornachern.

Auf der anderen Seite kam das zähe Testspiel für Unterföhrings Trainer Andreas Faber auch nicht ganz überraschend. „Wir sind dort in Miesbach nicht nur ein bisschen spazieren gegangen“, sagt Faber, der vor dem Spiel mehrere intensive Trainingseinheiten hatte. Der Anpfiff gegen Dornach war mit den schweren Beinen dann gefühlt so etwas wie die vierte und fünfte Halbzeit.

Dennoch freute sich der Trainer, dass seine extrem junge Mannschaft nach der Pause noch einmal anschob, um die Niederlage abzuwenden. Jerome Faye markierte den Anschlusstreffer (50.) und danach bejubelten die Unterföhringer eigentlich zweimal den Ausgleich. Das Schiedsrichtergespann sah jedoch diskussionswürdige Abseitsstellungen. Die Moral und der Wille haben dem Coach gefallen.

Neben dem Spiel gab es auch die erfreuliche Nachricht, dass der aus Brunnthal gekommene Jakob Klaß nach seiner Bandscheibenoperation erstmals mit Ball auf dem Platz übte. Der Stürmer hat die Qualitäten, um auf dem Platz den Unterschiedsspieler geben zu können. Wenn alles gut läuft, dann kann er in wenigen Wochen mit der Mannschaft trainieren. (nb)