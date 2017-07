Nach China-Trip: Unterföhring hofft auf müde Bayern-Reserve

Seethaler glaubt an Chance

München – Drei Spieltage sind bereits absolviert in der Regionalliga Bayern. Und Aufsteiger FC Unterföhring wartet immer noch auf sein erstes Heimspiel. Wobei: Ein echtes Heimspiel kann Unterföhring ohnehin nicht bestreiten.

Denn der Liganeuling muss seine Heimpartien in Heimstetten austragen, da die eigene Anlage Regionalliga-Ansprüchen nicht genügt. Erst 2020 wird das neue Sportzentrum in Unterföhring fertiggestellt sein.

Ob der FCU dann noch Regionalligist ist, wird sich zeigen. Bis dahin jedenfalls muss der Klub in Heimstetten antreten. Am Sonntag (14 Uhr) steht dann endlich auch das erste offizielle Regionalliga-Heimspiel auf dem Programm. Und der Gegner könnte attraktiver kaum sein: Zu Gast ist die Reserve des FC Bayern.

Während die U23 des Rekordmeisters wegen der China-Reise der Profis, an der auch sechs Nachwuchskräfte teilnahmen, erst eine Partie absolvierte (5:0 gegen Ingolstadt II), trat der FCU bereits zweimal – und zwar jeweils auswärts – in der Viertklassigkeit an. Einem respektablen 2:2 zum Start bei Mit-Aufsteiger VfB Eichstätt folgte am Dienstag eine 0:2-Niederlage bei der Reserve des FC Augsburg. Nach torlosem ersten Abschnitt hatte Thomas Seethalers Mannschaft im zweiten Durchgang die beiden Treffer durch die Bundesliga-erprobten Julian Günther-Schmidt (70.) und Shawn Parker (77.) hinnehmen müssen. Seine Mannschaft, so der FCU-Coach, hätte „in der zweiten Halbzeit deutlich nachgelassen“ und müsse sich noch „an das Tempo in der Regionalliga gewöhnen“. Immerhin, so Seethaler, hätte seine Elf auch in Augsburg nachgewiesen, „fußballerisch mithalten zu können“.

Der Partie gegen die Bayern-Reserve sieht er gelassen entgegen, zumal es durchaus „ein Vorteil sein könnte, dass die Bayern nach der China-Reise noch nicht richtig eingespielt sind“. Der TSV Buchbach, konstatiert der FCU-Coach, habe am Mittwoch mit seinem Sieg über den TSV 1860 „gezeigt, dass an einem guten Tag, an dem alles zusammenpasst, alles möglich ist“. Druck nach nur einem Punkt aus den beiden bisherigen Partien empfinde er keineswegs, „wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen und sich darüber im Klaren sein, wo wir herkommen“.

Während die zweiten Mannschaften unter Profibedingungen arbeiten, wird in Unterföhring dreimal die Woche abends trainiert. Dass die Spiele in Heimstetten ausgetragen werden, sieht Seethaler „nicht als Problem, der Platz dort hat die selben Ausmaße wie in Unterföhring“. Erst nach der Begegnung mit Bayern II beginnt für den Föhringer Übungsleiter der Alltag, „im August geht es Schlag auf Schlag, da kommen die Gegner, die unsere Konkurrenten sind“. Spätestens „nach fünf Spielen“, so Seethaler, „sollten wir in der Liga angekommen sein, um nicht von Anfang an hinterherzuhecheln“.

Text: Mathias Horner

Quelle: fussball-vorort.de