Seethaler wird zum FC Unterföhring-Coach befördert

Unterföhring – Die Würfel sind nun ganz schnell gefallen. Wenige Tage nach dem angekündigten Abschied im Sommer von Cheftrainer Andreas Pummer hat der FC Unterföhring die Zukunftslösung präsentiert.

Am Donnerstagabend einigte sich der Verein mit derzeitigen Co-Trainer Thomas Seethaler auf dessen Beförderung. Nach der Bekanntgabe des Wechsels von Pummer zum Landesligisten SV Türkgücü/ Ataspor München bekam der Tabellenzweite der Bayernliga dutzendweise Bewerbungen für den Job. Präsident Franz Faber machte sich aber sofort für die interne Lösung stark und bestätigte am Freitag die Einigung mit Thomas Seethaler. Dieser komme gut bei der Mannschaft an und habe den FCU-Stallgeruch, der Faber wichtig war. Bereits mit Pummer als interne Lösung hatte er gute Erfahrungen gemacht.

„Ich habe mit keinen Trainern verhandelt“, sagt Faber angesichts der schnellen Zusage seines Wunschkandidaten. „Mit diesem Aufstieg hätte ich nie gerechnet“, sagt Seethaler, der für die Entscheidung nur drei Tage Bedenkzeit brauchte, um grünes Licht bei der Familie einzuholen. Vor dieser Spielzeit kam der 46-Jährige als Co-Trainer zu Andreas Pummer. Zuvor betreute er als Chefcoach acht Jahre lang den SV Nord-Lerchenau mit Aufstiegen von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga. „Ich war immer der Erste und der Letzte am Trainingsplatz“, beschreibt Seethaler die Maxime seiner erfolgreichen Arbeit. In der kommenden Saison betreut er dann eine Mannschaft in der Bayern- oder im Fall des möglichen Aufstiegs in der Regionalliga.

„Bayernliga- Trainer zu werden ist schon eine besondere Ehre“, sagt Seethaler. Und auch Regionalliga würde er sich zutrauen: „Dieser Aufstieg wäre Wahnsinn für die Mannschaft, den Verein und mich. Ich hätte sicher keine Angst vor der Regionalliga.“ Nur müsse der Verein sich dann darauf einstellen, seltener zu gewinnen und mit einer hinteren Tabellenposition zu leben. Thomas Seethaler wird sich nun Gedanken machen über einen Co-Trainer für nächste Saison. Sportlich setzt er auf Kontinuität. „Ich hoffe, dass wir die Mannschaft so beisammen halten können. Auch taktisch möchte er auf die vertrauten Systemen der seit Jahren gewachsenen Mannschaft setzen.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de