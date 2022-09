„Sehr aggressiv“: SV Heimstetten reicht rote Laterne nach Sieg in Unterzahl weiter

Christoph Schmitt lobte die Einstellung und Leistung seines Teams. © IMAGO/Sven Leifer

Es hat ein bisschen gedauert, ehe die Abstiegskampf-Experten aus Heimstetten ihre Qualitäten, dank derer sie zuletzt dreimal in Folge die Klasse hielten, in dieser Saison wiederentdeckten.

Heimstetten - Im eminent wichtigen Kellerduell mit der Fürther Reserve blieb der SVH erstmals in dieser Spielzeit ohne Gegentor, obwohl die Platzherren nach der Gelb-Roten Karte für Mo Awata (46.) fast den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl absolvieren mussten.

Kapitän Lukas Riglewski, von dem sein Trainer Christoph Schmitt mehr Verantwortung eingefordert hatte, ging mit einer starken Leistung voran und erzielte auch den sehenswerten Führungstreffer (62.), dem Emre Tunc in der Schlussphase einer hitzigen Begegnung noch den Treffer zum Endstand folgen ließ (88.). Bevor heute Abend der gemeinsame Wiesn-Besuch ansteht, lobte Schmitt seine Elf noch für eine „gute kämpferische Leistung“, sein oftmals zu verspieltes Team sei an diesem Rag alles in allem „sehr aggressiv“ zu Werke gegangen.